МКІП роз’яснило, за яких умов можлива ліквідація закладу культури

Міністерство культури та інформаційної політики роз’яснило, за яких умов можлива ліквідація закладу культури.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці МКІП у Фейсбуці.

«Районні державні адміністрації (РДА) не мають права ліквідовувати районні заклади культури. Вони зобов’язані передати їх територіальній громаді, на території якої вони знаходяться. Своєю чергою відповідні місцеві ради не можуть відмовити прийняти заклади у комунальну власність територіальних громад. Якщо територіальна громада, якій передаються ці заклади культури, ухвалює рішення про необхідність ліквідації чи реорганізації – вона має обов'язково звернутися до МКІП. МКІП може винести рішення щодо ліквідації чи реорганізації закладу культури ВИКЛЮЧНО за зверненням територіальної громади і на основі обгрунтованих підстав. Інший спосіб – незаконний», - йдеться у роз’ясненні про юридичний механізм ліквідації.

Також МКІП дозволяє ліквідацію у випадку обґрунтованої реорганізації: іноді через територіальну близькість закладів культури доцільно реорганізувати заклади культури. «За умови надання рівноцінних і доступних послуг мешканцям. Зекономлені на утриманні закладу кошти перенаправити на інші потреби громади. Організаційна трансформація закладів культури в Центри культурних послуг є інструментом оптимізації, і ні в жодному разі не скороченням та не обмеженням доступу жителів до культурних послуг», - інформують у МКІП.

Також у міністерстві додають, що трапляються випадки, коли в разі ліквідації закладу культури з’являється додатковий комерційний інтерес і надмірна зацікавленість у майнових комплексах проявляється у недотриманні законів, і проти цього міністерство виступає та намагається з цим боротися.

«Для мінімізації ризиків МКІП розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Мінімальних державних соціальних стандартів забезпечення громадян культурними послугами». У ньому визначено базовий набір культурних послуг, критерії та показники виконання цих стандартів, а також вимоги до приміщень і обладнання закладів культури», - інформують в міністерстві.

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«Якщо ви натрапляєте на інформацію або дізнаєтеся про черговий намір закрити бібліотеку, будинок культури чи навіть мистецьку школу, пишіть нам або робіть публікацію у соціальних мережах і тегайте Олександра Ткаченка або МКІП. Будемо разом розбиратися к причинах!», - закликають у міністерстві.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство культури та інформаційної політики дедалі частіше стикається з проявами неналежного дотримання законів через надмірну зацікавленість у майнових комплексах, що в разі ліквідації закладів культури становлять додатковий комерційний інтерес.

У МКІП заявляють про непоодинокі випадки звернень райдержадміністрацій для погодження ліквідації районних клубних закладів чи бібліотек. Однак, відповідно до законодавства (закони України №1009-ІХ та № 1081-IX), райдержадміністрації не мають права ліквідовувати районні заклади культури і зобов’язані передати їх на баланс територіальної громади, де вони знаходяться, а відповідні місцеві ради не можуть відмовитися прийняти у комунальну власність територіальних громад такі заклади. Тільки після передачі закладів, в разі прийняття рішення про необхідність ліквідації чи реорганізації зазначених закладів, до МКІП має звернутися територіальна громада, якій будуть передані ці заклади культури.

У 2020 році в процесі реформи децентралізації відбулись зміни адмінтерустрою і, відповідно, змінилася система міжбюджетних відносин та фінансування соціальних об’єктів, що знаходяться у комунальній власності.

В областях триває процес передачі майна з районного рівня у комунальну власність територіальних громад. Йдеться про заклади освіти, культури, охорони здоров’я та інші. Прийнявши на свій баланс ці об’єкти, територіальні громади отримують змогу ними управляти та утримувати їх з власного бюджету.

Торік Верховна Рада ухвалила рішення про ліквідацію 490 існуючих районів і створення замість них 136 нових районів.