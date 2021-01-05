Уряд підтримав реформу фінансування культурних послуг для населення

Уряд підтримав реформу фінансування культурних послуг для населення

Укрінформ
Кабінет Міністрів ухвалив 5 січня план заходів з реалізації Концепції реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Телеграмі.

«Ми на прямому шляху до реалізації Концепції реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами. Сьогодні Кабмін проголосував за затвердження плану заходів», - написав Ткаченко.

Він зазначив, що наразі місцеві бюджети регулярно фінансують культуру за залишковим принципом. І ця частка часто знижується. Звідси – неконкурентні зарплати працівників культури, відсутність ринку культурних послуг, невідповідна їхня якість. Крім того, маючи бюджетне фінансування, закладам культури та ОТГ часто не цікаво займатися залученням позабюджетних коштів.

Читайте також: Українське кіно, яке варто переглянути – поради МКІП

«Саме тому потрібен перехід на інші – прогресивні методи фінансування та орієнтація на результат. Реформа має зробити так, щоб бюджет не утримував установи, а фінансував конкретні надані ними культурні послуги. Нагадаю, це і є однією із засад децентралізації влади в Україні», - зауважив міністр.

За його словами, зокрема, план заходів включає: створення моделей фінансування культурних послуг, які надаються державними і комунальними закладами культури; оновлення системи оплати праці працівників сфери культури; створення можливостей для розвитку соціокультурної інфраструктури на регіональному та місцевому рівні; впровадження проєктного підходу для формування конкурентних ринків культурних послуг; запровадження механізму державно-приватного партнерства для реалізації інвестиційних проєктів у сфері культури; поширення застосування інших інструментів фінансування сфери культури.

«Культура не може зосереджуватися лише у великих містах, де є музеї, галереї, театри, кінотеатри тощо. Саме для цього в ОТГ і будуть створюватись Центри культурних послуг задля розширення різноманіття культурних практик українців. Жителі смт, селищ та сіл мають таке ж право на культурні послуги високої якості, як жителі столиці чи обласного центру. Таким чином ми інвестуємо в освіченість українців. А отже – у майбутнє наших дітей та країни», - зауважив Ткаченко.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-