Уряд підтримав реформу фінансування культурних послуг для населення

Кабінет Міністрів ухвалив 5 січня план заходів з реалізації Концепції реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Телеграмі.

«Ми на прямому шляху до реалізації Концепції реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами. Сьогодні Кабмін проголосував за затвердження плану заходів», - написав Ткаченко.

Він зазначив, що наразі місцеві бюджети регулярно фінансують культуру за залишковим принципом. І ця частка часто знижується. Звідси – неконкурентні зарплати працівників культури, відсутність ринку культурних послуг, невідповідна їхня якість. Крім того, маючи бюджетне фінансування, закладам культури та ОТГ часто не цікаво займатися залученням позабюджетних коштів.

«Саме тому потрібен перехід на інші – прогресивні методи фінансування та орієнтація на результат. Реформа має зробити так, щоб бюджет не утримував установи, а фінансував конкретні надані ними культурні послуги. Нагадаю, це і є однією із засад децентралізації влади в Україні», - зауважив міністр.

За його словами, зокрема, план заходів включає: створення моделей фінансування культурних послуг, які надаються державними і комунальними закладами культури; оновлення системи оплати праці працівників сфери культури; створення можливостей для розвитку соціокультурної інфраструктури на регіональному та місцевому рівні; впровадження проєктного підходу для формування конкурентних ринків культурних послуг; запровадження механізму державно-приватного партнерства для реалізації інвестиційних проєктів у сфері культури; поширення застосування інших інструментів фінансування сфери культури.

«Культура не може зосереджуватися лише у великих містах, де є музеї, галереї, театри, кінотеатри тощо. Саме для цього в ОТГ і будуть створюватись Центри культурних послуг задля розширення різноманіття культурних практик українців. Жителі смт, селищ та сіл мають таке ж право на культурні послуги високої якості, як жителі столиці чи обласного центру. Таким чином ми інвестуємо в освіченість українців. А отже – у майбутнє наших дітей та країни», - зауважив Ткаченко.