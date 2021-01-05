Українське кіно, яке варто переглянути – поради МКІП

Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП) порадило, які найпопулярніші вітчизняні кінострічки варто переглянути.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення МКІП у Фейсбуці.

"Останнім часом класні українські фільми виходили на екрани із хорошою динамікою. Щоб ви їх не пропустили, для ваших кіновечорів ми створили маленький кіногід із mustsee, що вже підкорили серця", - зазначається у повідомленні.

Зокрема, у МКІП радять подивитися тим, хто досі не вірить в українські сучасні комедії, фільм «Мої думки Тихі» Антоніо Лукіча. "Бо тільки-но в кадрі з’явиться розгублений фрілансер і його турботлива мама, яка прагне вписати сина в «нормальне» життя, ви одразу зміните свою думку. Іронія нашої тендітної real life", - зауважили в міністерстві.

Одна з найтитулованіших документалок року - «Земля блакитна, ніби апельсин» письменниці й режисерки Ірини Цілик. "Стрічка спрямовує нашу увагу на буденне життя поруч із війною мешканців/ок містечка Красногорівки у «червоній зоні» Донбасу", - розповіли у МКІП.

Ще один вартий уваги фільм і приклад успіху українського кіноматографу - «Атлантида» режисера Валентина Васяновича. У ньому розповідається про 2025 рік, кінець війни на Донбасі, грають непрофесійні актори. Картина номінована на «Оскар» 2021.

«Давай зробимо найшвидший у світі ІЖ-49!», – так починається історія довжиною у 500 кілометрів в далекому штаті Юта, про яку розповідає кінокартина «Сіль з Бонневілю» документаліста Семена Мозгового. Саме там, на дні висохлого солоного озера Бонневіль, двоє українців вирішили встановити рекорд, який стає великим тестом їх дружби.

ФІльм культового режисера Романа Балаяна «Ми є. Ми поруч» - це драматична чорно-біла історія невимовних почуттів втрати, озвучена вулицями, парковими алеями, балконами, парканами й лавами столиці. "Так, це кінопоема, присвячена великому місту. Киян(к)и, приходьте – тут точно є щось про вас!" - закликали в Мінкультури та інформполітики.

Серед кінорекомендацій МКІП - також пригодницький екшн про Кобзаря-самурая «Безславні кріпаки» режисера Романа Перфільєва. "Правила самурая прості: битися на двох мечах, тренуватися по півдоби і не нариватися на неприємності заради почуттів. Але як виконати бодай одне, коли твоє ім’я Тарас Шевченко, твою дівчину мордує поганець, а твій наставник лупцює тебе, аби натренувати залізну волю? – Доведеться стати самураєм за 2 дні!" - такий основний лейтмотив фільму.

"Цей невеликий кіноперелік – лише для привернення вашої уваги до достойного списку українських кінематографічних досягнень. Тому дивіться, пишіть у коментарях відгуки на фільми, які вже бачили, й слідкуйте за кіноафішою цього року", - відзначили в Міністерстві культури та інфомаційної політики.

Як повідомляв Укрінформ, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко рекомендує українцям звернути увагу на новинки українського ринку літератури і присвятити читанню час у вихідні та новорічні свята.