У кінотеатрах ОАЕ до 6 січня демонструють стрічку «Спадок брехні»

Українсько-британський шпигунський трилер режисера Едріена Бола «Спадок брехні» (Legacy of Lies) можна переглянути на великих екранах в ОАЕ до 6 січня.

Про це повідомив координатор української громади в Абу-Дабі Євгеній Семенов в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Новий рік розпочинається новим українським фільмом в еміратському прокаті! Лише цього тижня до 6 січня ловіть у місцевих кінотеатрах українсько-британський шпигунський трилер Legacy of Lies, володаря 24 міжнародних нагород, на 95% знятого в Києві (навіть деякі "британські" сцени)», - написав активіст.

Він зауважив, що «у стрічці багато української мови, фантастичних краєвидів Києва, стрілянини, бійок та музики «Океану Ельзи». А ще він знятий майже повністю українською командою і на 20% фінансований Держкіно України».

Як повідомляв Укрінформ, «Спадок брехні» – шпигунський трилер, події якого розгортаються в Києві. Мартін Бакстер, колишній оперативник МІ6, змушений знову зануритись у світ шпигунства: молода українська журналістка Саша Степаненко просить його допомоги у розкритті шокуючої правди про секретні операції міжнародних спецслужб.

Зйомки фільму відбувались в Україні та частково у Великій Британії. Столичний вокзал, аеропорт «Бориспіль», бібліотека Вернадського, кладовище старих автобусів, Київський крематорій, Рибальський міст, Батьківщина-мати, Лук’янівська в’язниця – це лише частина локацій, які глядач впізнає на екрані.

Головні ролі у стрічці виконали британський актор Скотт Едкінс (квадрологія «Незаперечний», «Люди Х: Росомаха», «Доктор Стрендж») та українська акторка і телеведуча Анна Буткевич. У фільмі також знялися Юлія Соболь, Онор Ніфсі, Мартін Мак-Дугал та інші.

Кінопроєкт спільного виробництва України та Великої Британії «Спадок брехні / Legacy of Lies» став одним із переможців Десятого конкурсного відбору Держкіно та отримав державну фінансову підтримку розміром 17 млн 463 тис. грн. (20% загальної вартості виробництва стрічки).

Режисер та автор сценарію - Едріен Бол, продюсери – Алла Бєлая (Україна), Кшиштоф Солек (Польща) та Едріан Бол (Нідерланди), копродюсери Дмитро Суханов (Україна) та Марк Фоліньо (Велика Британія).

Фільм вийшов на великі екрани 6 серпня. Дистриб'ютор стрічки в Україні - компанія «Кіноманія».

Окрім України, фільм побачать також глядачі понад 25 країн, серед яких Китай та США, країни Латинської Америки, Азії та Європи.

Як повідомлялося, в кінотеатрах ОАЕ в 2020 році показали, зокрема, фільми «Захар Беркут», «Ціна правди», Let it snow («Хай іде сніг»).

Фото: Yevheniy Semenov