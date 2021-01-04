Кутя, борщ, голубці, пампухи: українців в Абу-Дабі запрошують разом зустріти Святвечір

Українська громада в Абу-Дабі збирається разом зустріти надвечір’я Різдва за українськими традиціями: пригощати різдвяними стравами буде ресторан 5-зіркового готелю Jumeirah at Saadiyat Island Resort.

Про це повідомив координатор громади Євгеній Семенов у Фейсбуці, передає Укрінформ.

За його словами, на Святвечір, який планується на території 5-зіркового готелю Jumeirah at Saadiyat Island Resort, вже зареєструвалося майже 160 осіб. Зазначається, що з урахуванням заходів безпеки в умовах пандемії українське святкування може вмістити до 220 осіб.

Семенов нагадав, що Різдво є одним з найбільших українських свят, які наш народ зустрічає особливо урочисто. Кульмінацією святкового приготування є надвечір’я Різдва – день чування, молитви й посту. Святвечір 6 січня багатий на народні обряди і звичаї, деякі з яких сягають ще дохристиянських часів.

«Так, наші пращури вірили, що одне з найбільших християнських свят обов'язково треба зустрічати вдома - в родинному колі. Часи та обставини змінюються, далеко не кожен із нас зможе поїхати в цей період до України. Водночас ціллю формування нашої громади завжди було створення справжньої великої української родини та частинки рідного дому тут, за морем, тож, підкреслюючи це, буде правильно, якщо у спільному колі ми зустрінемо й Святвечір!», - зауважив активіст.

Він розповів, що останніми днями кухарі готелю вчилися готувати чимало українських страв. Тому меню, яке пропонуватиме 6 січня ресторан White у Jumeirah at Saadiyat Island Resort, включатиме, окрім традиційного ресторанного International Buffet, й українські різдвяні страви: кутю, борщ український пісний, капусняк, хліб домашній печений, вінегрет, мариновані гриби, вареники з картоплею, голубці, рибу запечену по-українські, пампухи, узвар, салат з буряка, соління, печені яблука, тушковані овочі тощо.

Семенов зазначив, що вартість святкової вечері для представників української громади буде майже вдвічі меншою за вартість звичайної вечері в цьому ресторані.

Активіст запропонував прийти у вишиванках та заохотив запрошувати іноземних гостей.

Він зауважив, що під час вечері дотримуватимуться всі заходи безпеки, встановлені урядом Абу-Дабі: масковий режим за межами столика, соціальна дистанція, максимальна кількість осіб за одним столом - 4 або 2 дорослих і 4 дітей тощо.

Інформацію щодо бронювання столиків тощо можна знайти у дописі. Резервація телефоном прийматиметься до 19:00 вівторка, 5 січня.

«Відзначаймо Святвечір великою українською родиною в Абу-Дабі як щороку разом навіть в умовах пандемії!», - заохотив Семенов.

Фото: Укрінформ, Yevheniy Semenov