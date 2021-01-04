Герої добрих справ–2020: в «Голосі Америки» розповіли про благодійні ініціативи українців діаспори

Герої добрих справ–2020: в «Голосі Америки» розповіли про благодійні ініціативи українців діаспори

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Укрінформ
Телерадіоорганізація «Голос Америки» зробила власну добірку історій про добрі справи українців, зокрема, діаспори в США, у 2020 році.

Про це повідомляється на сайті Голосу Америки, передає Укрінформ.

Як зазначається, у березні 2020 року в Голосі Америки створили рубрику «Герої добрих справ» і попросили усіх охочих надсилати історії про звичайних людей, які роблять видатні справи у важкий рік боротьби із пандемією коронавірусу.

«Про добрі вчинки українців в світі - від Ужгорода до американського Нью-Йорка, від небайдужих волонтерів до хоробрих медиків – ось наш топ-10 важливих історій 2020 року про добрі справи українців», - зазначається в публікації.

1. B Нью-Йорку для України збирають кошти на кисневі апарати.

У відео розповідається, як українські волонтери та з Нью-Йорка, зокрема Марія Генкін, організували збір коштів на купівлю 18 кисневих агрегатів для лікарень у Львові, Одесі та Харкові. За цей час сотні українців та американців зробили пожертви від 10 до 500 доларів, аби більше хворих на COVID в Україні могли нормально дихати.
2. Українська медсестра, яка бореться з коронавірусом в Нью-Йорку.
«Українка Ірина Кіт працювала медсестрою у Нью-Йорку, коли штат опинився в епіценрі пандемії коронавірусу влітку 2020. У цей період медики, які боролися за життя мешканців мегаполіса стали народними героями на героїнями. Наражаючи себе на небезпеку, Ірина навіть добровільно працювала на додаткових змінах, коли шпиталі переповнювалися хворими. Втім називати себе героїнею вона категорично не бажає», - йдеться у публікації.

3. На лінії фронту - лікарка з Нью-Йорка Валентина Голобородько. 

Як зазначається, у той час, коли «невидимий ворог» примусив світ панікувати, українці прислуховувалися до Валентини Голобородько – лікарки, доцентки, яка працювала на передовій подолання пандемії у Нью-Йорку. Після виснажливих змін у лікарні, жінка знаходила час, щоб поінформувати громаду про поточну ситуацію, як на своїй сторінці у соцмережах так і у ефірах ЗМІ.

4. «Підбадьорюючі пакунки» для українців, що важко переживають коронавірус у Нью-Йорку. 

«Улітку, на піку пандемії, організація Razom, куди входить активістка Марія Сорока, збирала заявки від ньюйорківців, кому через коронавірус була потрібна підтримка. Люди залишали повідомлення як про себе, так й про інші родини, які потребують уваги та піклування», - розповідає Голос Америки.

5. Українська дизайнерка з Нью-Йорка шиє маски.

«Спалах коронавірусу та дефіцит засобів індивідуального захисту у США змусив українську дизайнерку Ірину Лису пустити тканину для шиття модних суконь на створення масок для друзів та знайомих», - йдеться у публікації.

6. Як волонтерка Люба Шипович допомагає Україні боротися з коронавірусом.

Як зазначається, у часи пандемії в Україні активізувався волонтерський рух. Засновниця організації Razom Люба Шипович працювала свого часу радницею прем’єра і пандемія застала її в Україні. Вона не склала рук і використала свої професійні навички для боротьби з вірусом.

7. Емігрант з України допомагає безхатькам у Колорадо. 

«У ці скрутні часи емігрант з України зігріває безхатьків Денвера, штату Колорадо. Ленонід Стародубцев свого часу пережив важкий період. Тоді він відчув підтримку друзів та громади. Після складної операції та реабілітації у нього з’явилося бажання віддячити», - розповідається в публікації.

Крім того, у рейтингу - історія про те, як маленький бізнес Veterano Brownies у Києві допомагав медикам, що борються із пандемією в Івано-Франківську. 

Розповідається про безкоштовну послугу «Підвези медика» в Ужгороді.

До рейтингу також увійшла ініціатива місцевої молоді Ужгорода щодо безкоштовної роздачі антисептиків старшим людям.

Фото: Укрінформ

Відео: Голос Америки

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