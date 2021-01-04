Герої добрих справ–2020: в «Голосі Америки» розповіли про благодійні ініціативи українців діаспори
Про це повідомляється на сайті Голосу Америки, передає Укрінформ.
Як зазначається, у березні 2020 року в Голосі Америки створили рубрику «Герої добрих справ» і попросили усіх охочих надсилати історії про звичайних людей, які роблять видатні справи у важкий рік боротьби із пандемією коронавірусу.
«Про добрі вчинки українців в світі - від Ужгорода до американського Нью-Йорка, від небайдужих волонтерів до хоробрих медиків – ось наш топ-10 важливих історій 2020 року про добрі справи українців», - зазначається в публікації.
1. B Нью-Йорку для України збирають кошти на кисневі апарати.
3. На лінії фронту - лікарка з Нью-Йорка Валентина Голобородько.
Як зазначається, у той час, коли «невидимий ворог» примусив світ панікувати, українці прислуховувалися до Валентини Голобородько – лікарки, доцентки, яка працювала на передовій подолання пандемії у Нью-Йорку. Після виснажливих змін у лікарні, жінка знаходила час, щоб поінформувати громаду про поточну ситуацію, як на своїй сторінці у соцмережах так і у ефірах ЗМІ.
4. «Підбадьорюючі пакунки» для українців, що важко переживають коронавірус у Нью-Йорку.
«Улітку, на піку пандемії, організація Razom, куди входить активістка Марія Сорока, збирала заявки від ньюйорківців, кому через коронавірус була потрібна підтримка. Люди залишали повідомлення як про себе, так й про інші родини, які потребують уваги та піклування», - розповідає Голос Америки.
5. Українська дизайнерка з Нью-Йорка шиє маски.
«Спалах коронавірусу та дефіцит засобів індивідуального захисту у США змусив українську дизайнерку Ірину Лису пустити тканину для шиття модних суконь на створення масок для друзів та знайомих», - йдеться у публікації.
6. Як волонтерка Люба Шипович допомагає Україні боротися з коронавірусом.
Як зазначається, у часи пандемії в Україні активізувався волонтерський рух. Засновниця організації Razom Люба Шипович працювала свого часу радницею прем’єра і пандемія застала її в Україні. Вона не склала рук і використала свої професійні навички для боротьби з вірусом.
7. Емігрант з України допомагає безхатькам у Колорадо.
«У ці скрутні часи емігрант з України зігріває безхатьків Денвера, штату Колорадо. Ленонід Стародубцев свого часу пережив важкий період. Тоді він відчув підтримку друзів та громади. Після складної операції та реабілітації у нього з’явилося бажання віддячити», - розповідається в публікації.
Розповідається про безкоштовну послугу «Підвези медика» в Ужгороді.
Фото: Укрінформ
Відео: Голос Америки