Герої добрих справ–2020: в «Голосі Америки» розповіли про благодійні ініціативи українців діаспори

Телерадіоорганізація «Голос Америки» зробила власну добірку історій про добрі справи українців, зокрема, діаспори в США, у 2020 році.

Про це повідомляється на сайті Голосу Америки, передає Укрінформ.

Як зазначається, у березні 2020 року в Голосі Америки створили рубрику «Герої добрих справ» і попросили усіх охочих надсилати історії про звичайних людей, які роблять видатні справи у важкий рік боротьби із пандемією коронавірусу.

«Про добрі вчинки українців в світі - від Ужгорода до американського Нью-Йорка, від небайдужих волонтерів до хоробрих медиків – ось наш топ-10 важливих історій 2020 року про добрі справи українців», - зазначається в публікації.

1. B Нью-Йорку для України збирають кошти на кисневі апарати.

У відео розповідається, як українські волонтери та з Нью-Йорка, зокрема Марія Генкін, організували збір коштів на купівлю 18 кисневих агрегатів для лікарень у Львові, Одесі та Харкові. За цей час сотні українців та американців зробили пожертви від 10 до 500 доларів, аби більше хворих на COVID в Україні могли нормально дихати.

2. Українська медсестра, яка бореться з коронавірусом в Нью-Йорку.

«Українка Ірина Кіт працювала медсестрою у Нью-Йорку, коли штат опинився в епіценрі пандемії коронавірусу влітку 2020. У цей період медики, які боролися за життя мешканців мегаполіса стали народними героями на героїнями. Наражаючи себе на небезпеку, Ірина навіть добровільно працювала на додаткових змінах, коли шпиталі переповнювалися хворими. Втім називати себе героїнею вона категорично не бажає», - йдеться у публікації.