У прокат виходить шпигунський трилер "Спадок брехні", знятий у Києві

На великі екрани виходить 6 серпня українсько-британський шпигунський трилер режисера Едріена Бола "Спадок брехні / Legacy of Lies", створений за підтримки Державного агентства з питань кіно.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба агентства.

«Головні ролі у стрічці виконали британський актор Скотт Едкінс (квадрологія "Незаперечний", "Люди Х: Росомаха", "Доктор Стрендж") та українська акторка і телеведуча Анна Буткевич», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, "Спадок брехні" – шпигунський трилер, події якого розгортаються в Києві. Мартін Бакстер, колишній оперативник МІ6, змушений знову зануритись у світ шпигунства: молода українська журналістка Саша Степаненко просить його допомоги у розкритті шокуючої правди про секретні операції міжнародних спецслужб.

Зйомки фільму відбувались в Україні та частково у Великій Британії. Столичний вокзал, аеропорт "Бориспіль", бібліотека Вернадського, кладовище старих автобусів, Київський крематорій, Рибальський міст, Батьківщина-мати, Лук’янівська в’язниця – це лише частина локацій, які глядач впізнає на екрані. Окрім Скотта Едкінса та Анни Буткевич, ролі у фільмі виконали Юлія Соболь, Онор Ніфсі, Мартін Мак-Дугал та інші.

Кінопроєкт спільного виробництва України та Великої Британії "Спадок брехні / Legacy of Lies" став одним із переможців Десятого конкурсного відбору Держкіно та отримав державну фінансову підтримку розміром 17 млн 463 тис. грн. (20% загальної вартості виробництва стрічки).

Режисер та автор сценарію - Едріен Бол, продюсери – Алла Бєлая (Україна), Кшиштоф Солек (Польща) та Едріан Бол (Нідерланди), копродюсери Дмитро Суханов (Україна) та Марк Фоліньо (Велика Британія).

Дистриб'ютор фільму в Україні - компанія "Кіноманія". Окрім України, фільм побачать також глядачі понад 25 країн, серед яких Китай та США, країни Латинської Америки, Азії та Європи.