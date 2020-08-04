“Культура в часи кризи”: Ткаченко розповів, на що підуть гранти

Оголошення переможців у програмі Українського культурного фонду (УКФ) “Культура в часи кризи: інституційна підтримка” відбудеться наприкінці вересня.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Український культурний Фонд і 590 млн грн. З 30 липня по 14 серпня відкрита подача заявок на грантову програму «Культура в часи кризи: інституційна підтримка». Оголошення переможців відбудеться наприкінці вересня. Початок фінансування – з жовтня і до кінця 2020 року», - повідомив Ткаченко.

За його словами, до кінця року увага буде сфокусована на виробництві серіалів патріотичного спрямування з українськими акторами та наративами. На це буде виділено 100 млн грн.

«У важкий карантинний та посткарантинний період попит глядачів зростає саме на телевізійний продукт. Це рішення дозволить підтримати кіноіндустрію та запропонувати глядачеві те, що йому подобається. Початок конкурсу – у другій половині вересня», - зазначив міністр.

Ткаченко додав, що наприкінці вересня розпочнеться конкурс на грантову підтримку підготовки кінопроєктів до знімального періоду (50 млн грн). За його словами, це тимчасова швидка форма у кризовий час, яка допоможе на підготовчому етапі – розробці сценарію, сторіборду, тізеру. Далі з цим «стартовим пакетом» можна подаватися на вітчизняний чи на закордонний кіноринок для залучення інвестицій на реалізацію кінопроєкту.

Урядовець також зазначив, що увага буде прикута не тільки до роботи в сфері кіно. Планується оголосити конкурс на програму грантів через Український інституту книги на початку вересня - 150 млн грн. Нині завершуються юридичні формальності.

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Також 110 млн грн Мінкультури та інформаційної політики використає на нагальні потреби. Зокрема, на розроблення електронного ресурсу культурної спадщини та культурних цінностей. А також на відшкодування збитків та покриття потреб закладів культури сфери підпорядкування міністерства під час карантину: оплату комунальних послуг, пожежної безпеки та охорони, закупівлю засобів індивідуального захисту.

Як повідомляв Укрінформ, 30 липня 2020 року Український культурний фонд розпочав прийом аплікаційних заявок на конкурсну програму «Культура в часи кризи: інституційна підтримка», розроблену для сприяння стабільному розвитку культурних та креативних індустрій в часи пандемії та підвищенню конкурентоспроможності малого та середнього бізнесу культурної галузі. Цілі програми: підтримка організаційної спроможності культурних інституцій всіх форм власності, що зазнали впливу внаслідок дії карантинних обмежень;сприяння збільшенню робочих місць в креативних індустріях та убезпечення скорочення працівників; стабілізація роботи суб'єктів культурно-пізнавального (внутрішнього) туризму через компенсацію збитків у зв’язку із дією карантинних обмежень; підтримка кіноіндустрії в часи пандемії. Бюджет програми - 540 млн грн.

Фото: Олександр Ткаченко, ФБ