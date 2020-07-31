Ткаченко пропонує створити у Києві нову бібліотеку Софії

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко хоче об’єднати зусилля усіх церков та релігійних організацій, а також науковців та фахівців заради створення в Києві Нової бібліотеки Софії (Премудрості).

Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.

“І мова йде не лише про бібліотеку в традиційному розумінні, хоча звісно – без стародавніх та сучасних великих творінь не обійтися. Це має бути унікальний філософсько-духовно-культурний простір, як у реальності, так і в електронному Всесвіті”, - написав Ткаченко.

За його словами, місцем для активностей стане національний заповідник «Софія Київська» - сакральне для українців місце розташування першої бібліотеки, створеної князем Ярославом Мудрим.

“На першому етапі ми почнемо систематизувати інформацію про видання – старовинні і сучасні: що є наріжним каменем нашої культури, філософії, релігій. Вже обговорили це на зустрічі з членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій”, - зазначив урядовець.

За його словами, зусилля будуть сконцентровані не на кількості, а на якості. Тому не треба поринати у те, щоб максимально все оцифрувати. Для початку можна обрати, наприклад – ТОП-10 книг в кожній з релігій, представлених в Україні. А ще – найкращі сучасні тексти та дослідження духовної, філософської та культурознавчої літератури. Потрібно, щоб це були книги або з України, або про Україну.

“А далі – створення повноцінної масштабної національної електронної бібліотеки. Це буде другий етап”, - написав Ткаченко.

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Він вважає, що саме навколо цих книг утвориться просвітницький простір. Простір, де українці - представники різних релігій, світоглядів, культур – зможуть продемонструвати свої цінності, культуру, здобутки протягом віків чи абсолютно сучасні.

Міністр упевнений в тому, що указ Президента про надання статусу державних окремим релігійним святам теж зіграє свою роль у духовному і культурному об’єднанні українців.

“Тепер його має опрацювати Кабінет Міністрів разом із Всеукраїнською Радою Церков, релігійними організаціями, Українським інститутом національної пам’яті. Після цього законопроєкт буде внесений на розгляд Верховної Ради”, - підкреслив він.

З боку МКІП Ткаченко пообіцяв підтримку в детальній розробці цього законопроєкту.