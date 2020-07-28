Музей Голодомору передасть бібліотекам 15 тисяч рідкісних історичних книг

Національний музей Голодомору-геноциду та Інститут дослідження Голодомору в межах освітньо-патріотичного проєкту "Боротьба за свідомість" передають рідкісні книги до 250 бібліотек України.

Про це поінформувала під час презентації книжок директор Музею Голодомору, дослідник Голодомору-геноциду Олеся Стасюк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Минулого року Національний музей Голодомору-геноциду спільно з Архівом Служби безпеки України та правозахисною організацією "Меморіал" імені Василя Стуса розпочали проєкт “Боротьба за свідомість”. У 2019 році в межах проєкту ми передали близько 10 тиcяч книг у 200 бібліотек України. В цьому році ми почали збирати книги, звернулися до наших колег, партнерів і на сьогодні зібрали 15 тисяч книг, які хочемо передати у 250 бібліотек України. Це 23 обласні бібліотеки, 162 — університетські і 65 бібліотек технікумів і коледжів”, - сказала Стасюк.

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Вона зазначила, що це книги з історії Голодомору-геноциду української нації, різних історичних подій України, причому здебільшого це видання, яких немає у вільному доступі. “Ми хочемо, щоб ці книги були в бібліотеках у кожній області, в кожному районі”, - сказала Стасюк, уточнивши, що кожна бібліотека отримає в комплекті близько 60 книг безкоштовно, бібліотеки лиш самі сплатять за їх пересилку.

Директор музею розповіла, що комунальне підприємство "Центр захисту інформаційного простору України" передало для проєкту 2700 книг, Галузевий архів СБУ - також 2700 книг, Всеукраїнська правозахисна організація "Меморіал" імені Василя Стуса - 750 книг, Видавничий дім "Києво-Могилянська академія" - 500 книг, Благодійний фонд розвитку Меморіалу жертв Голодомору — 500.

Стасюк подякувала також родині — Олені та Миколі Герасименкам, які придбали книгу “Кримінальна справа Василя Стуса” Вахтанга Кіпіані для обласних та університетських бібліотек, а ще Володимиру Сергійчуку - історику, професору, директору Центру українознавства Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка, провідному науковому співробітнику Інституту дослідження Голодомору, - який передав для проєкту 4,5 тисячі книг.

Сам Сергійчук зазначив, що він є автором та організатором 20 з цих видань. Серед книжок - ті, які розповідають про події Голодомору і про українських державників, зокрема як Всеволод Петрів, що був військовим міністром часів УНР, воював у 1919 році, був начальником Генштабу Української армії в екзилі. “Найдорожча серед книг — та, яка щойно вийшла у видавництві Києво-Могилянської академії. Це мій виступ на Міжнародному форумі з Голодомору позаминулого року, який був організований державою, але держава досі не видала збірник матеріалів форуму”, - зауважив історик.

Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович наголосив, що збір книг і передача їх в регіони — це дуже правильний проєкт. “Ми провели ревізію нашої бібліотеки і виявили, що у нас є декілька сотень видань, в тому числі по областях, з переліком жертв Голодомору, різні інформаційні видання. І ми раді, що якраз встигли передати ці видання. Загальна їх вартість десь від 30 до 40 тисяч гривень. Це видано за кошти платників податків, і це якраз ті книги, які не можна придбати, лише можна отримати в дар або прочитати в бібліотеках. Це і нові видання, і старі, які не були достатньо розповсюджені”, - розповів Дробович.

Як зазначалося, директор Інституту дослідження Голодомору Світлана Маркова виявила ініціативу і першою передала свою бібліотеку — більше 300 примірників - з історії Голодомору до бібліотеки Національного музею Голодомору-геноциду. “Ми формуємо бібліотеку і архів для нового музею і закликаємо до фідбеку — ми передаємо книги до бібліотек по Україні і запрошуємо, якщо там є регіональні, обласні видання, яких немає в Україні, передати до нашої бібліотеки”, - закликала Стасюк.

Проєкт "Боротьба за свідомість" запроваджений Національним музеєм Голодомору-геноциду та Інститутом дослідження Голодомору спільно з Міністерством культури та інформаційної політики, Архівом Служби безпеки України, Всеукраїнською правозахисною організацією "Меморіал" імені Василя Стуса, КП "Центр захисту інформаційного простору України", Видавничим домом "Києво-Могилянська академія".

Фото: Національний музей Голодомору-геноциду, Фейсбук