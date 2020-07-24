Бібліотека іноземної літератури в Будапешті запрошує до себе поціновувачів української культури

Бібліотека іноземної літератури в Будапешті запрошує за книжками українською мовою та на українські заходи.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла референтка відділу комплектування Національної бібліотеки іноземної літератури (м. Будапешт) Наталія Імре-Коляджин, яка опікується українським, російським, русинським, а також болгарським та білоруським фондами книгозбірні.

«Запрошуємо завітати у Бібліотеку іноземної літератури! Від 6 липня вона знову надає повний спектр послуг для своїх читатів. На сьогодні в Бібліотеці іноземної літератури налічується близько 3800 документів українською мовою. Колекція включає в себе художню літературу українською мовою та в угорському перекладі, праці з літературознавства та мовознавства, історії, етнографії, культурології, мистецтвознавства, довідники, одномовні і кількамовні словники, підручники для вивчення української мови як іноземної, путівники, аудіо-книги, фільми. До нас надходять журнали: «Дніпро», «Дзвін», «Літературна газета», «Українська літературна газета», «Громада» – українськомовний часопис, заснований Товариством української культури Угорщини», - поінформувала Наталія Імре-Коляджин.

Вона анонсувала поповнення бібліотеки новими українськими книжками вже незабаром. «Із нетертінням чекаємо на нові надходження, що ось-ось повинні прибути. Кілька творів для прикладу: «Букова земля» Марії Матіос, «Доця» Тамари Горіха Зерня, «Іван і Феба» Оксани Луцишин, «Добрі новини з Аральського моря» Ірени Карпи, «Чужий» Сергія Гнидіна, «Амадока» Софії Андрухович, «#Галябезголови» Люко Дашвар і багато інших, не менш цікавих творів сучасних авторів української літератури. Сподіваємося, що в жовтні-листопаді літературні новинки вже будуть доступні для україномовних читачів на полицях нашої бібліотеки, і поціновувачі українського художнього слова зможуть насолоджуватися творами сучасних українських авторів, а також знайдуть для себе багато цікавого і серед праць з літературознавтва, культури, історії України тощо», - повідомила Наталія Імре-Коляджин.

Як вона додала, в бібліотеці чекають як на дорослих, так і на дітей – для них книгозбірня теж має, що запропонувати.

Окрім насолоди від 123-річної будівлі, яка має статус архітектурної пам’ятки, та унікальної колекції, в бібліотеці пропонують всім охочим широку палітку культурних заходів, зокрема для української громади Угорщини.

«У бібліотеці регулярно проводяться творчі вечори за участі сучасних українських письменників, а також презентації книг, які перекладено з української на угорську мову і не тільки, персональні виставки українських художників тощо. Українці, що проживають в Угорщині, зокрема в Будапешті, активно беруть участь у цих і подібних культурних заходах, на наших заходах завжди людно», - розповіла Наталія Імре-Коляджин.

Вона додала, що у стінах бібліотеки шанувальники українського слова вже мали нагоду зустрітися із Сергієм Жаданом, Миколою Рябчуком, Софією Андрухович, Анастасією Дмитрук, Дзвінкою Торохнушко, Іваном Малковичем, Сашком Дерманським, Василем Шклярем, Мирославом Дочинцем, Олесем Волею, Андрієм Любкою, Олександром Бойченком.

Тут відбулися презентації угорськомовних видань українських письменників, зокрема роману «Фелікс Австрія» Софії Андрухович, книг «Дві України: реальні межі, віртуальні ігри» Миколи Рябчука та «Многая літа. Благая літа: заповіти 104-річного Андрія Ворона – як жити довго в здоров’ї, щасті і радості» Мирослава Дочинця, повісті «Завірюха» Олеся Волі про Голодомор 1932-33 рр. в Україні. Презентації пройшли за участі авторів і перекладачів.

У стінах бібліотеки також представляли унікальне видання «Казковий дивосвіт» – збірки українських казок, яка вийшла в рамках міжнародного проєкту «Дитяча українська казка ХХІ століття».

Як зазначила Наталія Імре-Коляджин, подібні заходи відбуваються в організації чи за підтримки Товариства української культури Угорщини, Дому українських традицій, Столичного самоврядування українців, самоврядувань українців окремих районів Будапешта, кафедри української філології Будапештського університету імені Лоранда Етвеша тощо.

«Раді, що для проведення цих і подібних заходів організатори обирають саме Національну бібліотеку іноземної літератури», - зауважила кураторка.

Вона уточнила, що Бібліотека іноземної літератури – це публічна спеціалізована книгозбірня гуманітарного профілю в Будапешті.Тут зібрано найбільша кількість художньої та професійної літератури іноземними мовами. Це більше 400 000 томів книжного фонду на 148 мовах, понад 30 000 одиниць газет та журналів на 32 мовах. Нині Національна бібліотека іноземної літератури володіє найбільшою в Угорщині унікальною колекцією документів іноземними мовами.

Установа, серед іншого, є координаційним центром бібліотек національних меншин Угорщини. «Бібліотека збирає наукові видання, пов'язані із національними меншинами, що проживають в Угорщині, та видання національних самоврядувань. Формує базу даних публікацій про національні меншини Угорщини та базу даних художніх перекладів. Надає простір для заходів, що представляють культуру національних меншин, для зустрічей, літературних вечорів за участі сучасних письменників, презентацій книг, виставок. Заходи відбуваються за співучасті громад нацменшин Угорщини», - розповіла Наталія Імре-Коляджин.

Розповідаючи про себе, вона зазначила, що працює кураторкою відділу комплектування Національної бібліотеки іноземної літератури (м. Будапешт) вже шостий рік. «Я опікуюся українським та іншими зазначеними вище фондами, їх комплектацією, каталогізацією тощо. Підтримую партнерські зв’язки, організовую різні заходи, що пов’язані з тими фондами, якими я курую, проводжу екскурсії для університетських груп чи школярів, знайомлю із бібліотекою, із фондами тощо», - зазначила Наталія Імре-Коляджин.

«Радо запрошуємо вас завітати до нашої бібліотеки! Приходьте, книжки чекають на вас!», - заохотила кураторка.

Бібліотека знаходиться за адресою: 1056 Budapest, Molnár u. 11. Робочі години: понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця – з 10.00 до 17.00, середа – з 12.00 до 20.00.

Додаткову інформацію можна дізнатися тут: www.oik.hu або на сторінці у соцмережі: Слідкуйте за нами: www.facebook.com/Orszagos.Idegennyelvu.Konyvtar/.

Фото: надані Наталією Імре-Коляджин та з сайту www.oik.hu і сторінки Országos Idegennyelvű Könyvtár в Facebook