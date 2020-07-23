«Портфелики від діаспори» для дітей воїнів та багатодітних родин Львівщини збирають у 12 країнах
Про це розповіла в Facebook керівниця латвійського Товариства підтримки України/Ukrainas atbalsta biedrіba Тетяна Лазда – одного з учасників акції.
Вона повідомила, що два адресні наплічники для братика і сестрички Давида і Софії підготували в Товаристві підтримки України/Ukrainas atbalsta biedrіba. Ще 20 портфеликів передав Конгрес українців Латвії на чолі з Миколою Павлюком. «Докупили в ці веселі портфелики пенали, фломастери, олівці й ручки. І латвійські шоколадки», - розповіла Тетяна Лазда.
Тетяна Лазда висловила сподівання, що вже на початку серпня ці подарунки вже дістануться до Львова.
Як повідомляється в ЗМІ з посиланням на співорганізаторку проєкту волонтерку Ірину Роман, цього року в рамках благодійної акції від української діаспори у Львові портфелики з канцеляським приладдям роздадуть більш ніж 100 дітям з багатодітних або неповних сімей; малечі, чиї батьки на війні або ж повернулися з фронту; дітям з сім'ей, де оселилася важка хвороба. Адже дуже часто такі родини не мають змоги забезпечити дітей усім необхідним для школи.
Як повідомляв Укрінформ, торік Асоціація солідарності, взаємодопомоги та культури «Добре серце» (Португалія) ініціювала, серед іншого, акцію «Майбутній школяр - 2019», до якої долучились українці Португалії, Італії, Туреччини та Латвії, спільно зібравши до школи 16 першокласників.
Крім того, у липні-серпні 2019 року асоціація «Добре серце» разом із Центром допомоги сім’ям учасників АТО м.Львів реалізували проєкт «Подаруй портфелик першокласникові». Учасники проєкту допомогли придбати все необхідне до школи для 12 дітей-сиріт.
Асоціація «Добре серце» працює у багатьох напрямках: допомога сім’ям АТО та пораненим у госпіталях, збірка коштів на придбання канцтоварів для вихованців школи-інтернату м.Гірське Луганської обл., адресна допомога хворим дітям, дітям-сиротам тощо.
Фото: Укрінформ; сторінки Ukrainas atbalsta biedrība/Товариство підтримки України, Влентина Тимчук - у Facebook