Дитячий будинок в Сєвєродонецьку отримав гуманітарну допомогу від українців у Польщі

Щецинське відділення Об’єднання українців у Польщі та Парафія Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ у Щецині передали допомогу вихованцям Луганського обласного будинку дитини 2 м.Сєвєродонецьк.

Про це повідомила волонтерка Вікторія Мірошниченко в Facebook.

Вона подякувала голові голові Щецинського відділення Об’єднання українців у Польщі (ОУП) Яну (Івану) Сирнику та священнику УГКЦ Роберту Росі (Robert Rosa) і попросила передати слова вдячності кожному, хто долучився до допомоги дітям.

Вихованці будинку дитини отримали партію одягу, взуття, підгузки тощо в рамках проєкту #Чужих_дітей_не_буває.

Як повідомляв Укрінформ, на початку липня українці зі Щецина передали в Україну чергову партію гуманітарної допомоги - медичні засоби для медиків на передовій та допомогу кільком родинам.

Фото: Луганський обласний будинок дитини 2 м.Сєвєродонецьк, Вікторія Мірошниченко - в Facebook