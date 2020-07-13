Українці Польщі передали чергову допомогу Україні

Українські та польські волонтери передали з Польщі в Україну чергову партію медичних засобів та допомогу родинам.

Відповідні дописи-звіти від оприлюднив на своїй сторінці в Facebook голова Щецинського відділення Об’єднання українців у Польщі (ОУП) Ян (Іван) Сирник.

«Медики звітують і дякують всім вам, небайдужим. І ми вам дякуємо, волонтери з Познаня, Варшави, Кракова, Перемишля, Катовіц, Тихив, Вроцлава, Гданська, Старгарда, Щецина, Валча... Дякуємо, всі ви, громадяни Польщі і України, робите велику роботу», - зазначив Ян Сирник.

Він, зокрема, поділився дописом Ірини Мудрик, яка повідомила: «Дуже дякуємо за допомогу засобами першої невідкладної допомоги та зручними однострійними футболками для ASAP RESCUE Щецинському відділенню Об’єднання українців у Польщі та Парафії Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ у Щецині».

Ян Сирник також оприлюднив допис Ірини Казначей, як відзвітувала про передачу допомоги від українців Щецина ще двом українським сім’ям. «Проєкт ＃Чужих_дітей_не_буває. Допомогу з Польщі від Об’єднання украінців м. Щецина отримали дві родини. Jan Syrnyk, Robert Rosa (священник УГКЦ – ред.), дякуємо, що вмієте співчувати і творити добро!», - йдеться у дописі.

Як повідомлялося, акцію «Разом допоможемо Україні» з грудня 2013 року проводять Щецинське відділення Об’єднання українців у Польщі та парафія Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ у Щецині. В рамках ініціативи надається допомога сиротам, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, пораненим, постраждалим через російську військову агресію в Україні, добровольцям, військовим медикам тощо.

У рамках акції українці Щецина, зокрема, надсилають харчі, теплий одяг, медичну допомогу (ліки, бинти, аптечки, шприци, обладнання та інші засоби, необхідні для рятування поранених в зоні бойових дій) тощо.

Детальніше про те, як допомогти, можна дізнатися тут.

Фото: Ірина Мудрик, Іра Казначей у Facebook