Що почитати на свята: рекомендації міністра культури

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко рекомендує українцям звернути увагу на новинки українського ринку літератури і присвятити читанню час у вихідні та новорічні свята.

Про це Ткаченко написав у Телеграмі.

«Вихідні на новорічні свята – прекрасний привід провести зайву годину-дві за книжкою... До речі, зверніть увагу на ось такі новинки ринку: Іван Байдак «(Не)помітні»; Юрій Винничук, Андрій Курков «Ключі Марії»; Кокотюха Андрій «Вигнанець і грішниця»; Асєєв Станіслав «Світлий Шлях»: історія одного концтабору»; Юрій Андрухович «Радіо ніч», - написав міністр.

Ткаченко додав, що МКІП та Український інститут книги планують збільшити кількість читачів і зробити читання регулярним дозвіллям українців, зокрема фіналізують розробку держстратегії із промоції читання.

Крім того, міністр назвав важливим кроком до популяризації читання конкурентність видавництв, а для того, щоб вони і далі залишались конкурентними, пропонуючи якісну літературу, українці мають сформувати звичку читати і таким чином створювати попит.

Ткаченко відзначив такі видавництва: «Наш формат», «Видавництво Старого лева», «А-ба-ба-га-ла-ма-га», «Vivat», «Клуб сімейного дозвілля», «Фабула», «Фоліо», «Твердиня», «КМ-Букс», «Мерідіан Черновіц», «Апріорі».

Також міністр зауважив, що альтернативою у доступі до книг є бібліотеки, і вони є одним із відправних пунктів на шляху до промоції читання, включаючи їх оновлення та постійне збагачення архіву.

"Хороших бібліотек у нас також вражаюча кількість. Наприклад, бібліотека ім. Вернадського, Наукова бібліотека Львівського університету ім. Франка, Одеська національна наукова бібліотека, Національна бібліотека України для дітей", - додав Ткаченко.

За словами міністра, для подальшого розвитку бібліотек, перш за все, треба змінити ставлення українців до них, оскільки дуже багато бібліотек в Україні – це "не про запилені полички і мертву тишу у приміщенні".

Читайте також: Десять важливих книг 2020 року

За словами Ткаченка, в сучасних бібліотеках, на кшталт бібліотеки Центру Митрополита Шептицького, є комфортні сучасні навчальні простори, а Херсонська наукова бібліотека ім. Гончара може похизуватися студією звукозапису та «Арт-підвалом», де проходять розважальні програми та виставки сучасного мистецтва.

Міністр закликав українців замовляти книги онлайн або обирати у книжковому магазині чи бібліотеці. Як мінімум, одна книга на місяць – це дуже просто й усім під силу, вважає Ткаченко.