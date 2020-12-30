Грантові програми культурного фонду та Інституту книги повністю профінансували - МКІП

Державна казначейська служба повністю профінансувала грантові програми від Українського культурного фонду та Українського інституту книги.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Міністерства культури та інформаційної політики.

"Міністерство культури та інформаційної політики інформує, що Державна казначейська служба України повністю профінансувала грантові програми для підтримки індустрії під час кризи від Українського культурного фонду та Українського інституту книги", - йдеться у повідомленні.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що такий механізм грантових програм реалізували цього року вперше, а від того непросто та із затримками. Ткаченко також зауважив, що цьогоріч вдалося напрацювали алгоритм грантів інституційної підтримки, який ще до того ніколи не діяв у нашій країні.

У МКІП зауважують, що підтримку отримали сотні організацій зі сфери культури, креативних індустрій та туризму, які зазнали збитків в умовах коронакризи.

Як повідомлялося, згідно з Постановою № 592 від 08 липня 2020 року, Українському культурному фонду спрямували 590 млн грн «для надання грантів інституційної підтримки юридичним особам усіх форм власності сфери культури, культурно-пізнавального (внутрішнього) туризму та тим особам, основний вид діяльності яких належить до креативних індустрій, для забезпечення конкурентоспроможності та створення робочих місць в умовах дії запроваджених відповідно до законодавства обмежень господарської діяльності, зумовлених надзвичайною ситуацією чи надзвичайним станом, або вжиття адміністративних та (або) медико-санітарних заходів (карантин)».

Також для надання Українським інститутом книги грантів інституційної підтримки суб’єктам видавничої справи, Кабмін спрямував 150 млн грн.