Економічний потенціал креативних індустрій ще не розкритий – Ткаченко

Креативні індустрії є локомотивом економіки України з нерозкритим досі потенціалом.

Про це сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на live-конференції щодо підсумків роботи МКІП у 2020 році та планів на наступний рік, передає кореспондент Укрінформу.

«Креативні індустрії - локомотив економіки України з нерозкритим ще досі потенціалом. Креативні індустрії не варто недооцінювати, і їхній вплив на формування успішної держави. Вони незмінний елемент української економіки, і вже зараз дають майже 4% до ВВП країни. На жаль, у переважної більшості в суспільстві панує думка, що культура та креативні індустрії не першочергові. Хоча насправді зовсім навпаки», - сказав Ткаченко.

Він зазначив, що стратегічні цілі МКІП на 2021-2024 роки спрямовані на безпечний мовно-інформаційний простір, підвищення спроможності населення щодо критичного сприйняття та застосування інформації. Також на забезпечення населення України якісними і доступними культурними послугами та можливостями для самореалізації, і на збереження, захист, популяризацію культурної спадщини та культурних цінностей українського народу.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 4 червня 2020 року призначила Ткаченка на посаду міністра культури та інформаційної політики України.