Цьогоріч вперше реалізували гранти підтримки креативних індустрій - Ткаченко

Команді Міністерства культури та інформаційної політики вдалося чимало досягти попри складний 2020 рік.

Про це сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на live-конференції щодо підсумків роботи МКІП у 2020 році та планів на наступний рік, передає кореспондент Укрінформу.

"Попри всю складність цього року, попри трансформації міністерства, попри іноді рух проти течії, команді МКІП цього року вдалося досягти чимало. Безумовно, не все заплановане ми змогли реалізувати, і справа не тільки в коронавірусі, який скоригував плани. Та досягнення цього року надихають на те, що у найближчій перспективі вага культури, визнання економічної цінності креативних індустрій... зміниться", - сказав Ткаченко.

Він зауважив, що сфери культури і гостинності стали одними з найбільш постраждалих від карантинних обмежень і, виходячи з економічних можливостей країни, у МКІП намагалися робити усе для підтримки, зокрема відстоювали видатки у державному бюджеті на культуру, намагалися створити умови для кращої діяльності галузей культури, туризму і креативних індустрій.

Крім того, Ткаченко наголосив, що цього року вперше реалізували гранти інституційної підтримки креативних індустрій.

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Також серед досягнень Ткаченко нагадав ухвалення закону, згідно з яким з 1 січня 2021 року для креативних індустрій і туризму почнуть діяти значні податкові пільги.

Підсумкова live-конференція пройшла у кінотеатрі "Жовтень" у Києві. Ткаченко закликав українців ходити в кіно, а під час посилення карантинних заходів 8 - 24 січня - купувати квитки на сеанси з 25 січня.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня уряд ухвалив рішення запровадити жорсткий локдаун з 8 по 24 січня 2021 року. Серед іншого в цей період буде заборонена робота кафе, барів, ресторанів, крім на виніс і на доставку, робота ТРЦ, окрім продажу товарів першої необхідності. Заборонено приймати відвідувачів у закладах розважальної діяльності, а також не дозволяється робота закладів культури (театри, кінотеатри, виставки), фітнес-залів, басейнів, усіх масових заходів, крім офіційних спортивних. Салони краси можуть працювати винятково за попереднім записом та без очікування відвідувачів усередині.

Громадський транспорт продовжить роботу. Працюватимуть готелі, банки, продуктові крамниці, аптеки, поштові оператори.