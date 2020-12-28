Ткаченко розповів про проєкти МКІП з підтримки кіно

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вітає кінематографістів з професійним святом та обіцяє продовжувати підтримку українського кіно.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у його дописі у Фейсбуці.

«Вітаю з Міжнародним Днем кіно... Кіно – це командна робота. Режисери, оператори, художники-постановники, продюсери, актори, сценаристи, монтажери, художники з костюмів, композитори...Усі ви – творці кіно. Якщо одного із цих гвинтиків у величезному механізмі кінематографу немає – страждає весь проєкт», - написав міністр.

Він запевнив, що у МКІП продовжуватимуть підтримувати українське кіно.

«Нещодавно запрацювали кеш-рібейти, оновлено правила конкурсного відбору для наступних пітчингів. Не відстаємо і в Eurimages, де, завдяки вам, вже маємо кілька перемог», - зазначив Ткаченко.

Крім того, він зауважив, що наступного року планують реалізувати плани з міжнародного співробітництва. «Зокрема, залучити ще більше зарубіжних проєктів до зйомок на наших локаціях, а також дати «Камера! Мотор» першим зйомкам у рамках ратифікованої угоди з Канадою», - зауважив Ткаченко.

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Міністр також обіцяє наступного року завершити процедуру приєднання України до конвенції Ради Європи з кінематографічної копродукції.

28 грудня відзначають Міжнародний день кіно - професійне свято кінематографістів усього світу.