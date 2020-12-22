Ткаченко обговорив з послом Швейцарії співпрацю у сфері культури

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко обговорив з послом Швейцарії в Україні Клодом Вільдом можливу співпрацю у сфері культури.

Як повідомляє Укрінформ, про це глава МКІП написав у Фейсбуці.

«Обговорили можливу співпрацю між нашими країнами у рамках Swiss Cooperation Program Ukraine 2020-2023 (Програма швейцарського співробітництва з Україною на 2020-2023 роки - ред.)», - написав Ткаченко.

Він уточнив, що основними напрямками програми є децентралізація в культурі (йдеться про створення культурних центрів - аналогів центрів культурних послуг та реформу фінансової системи культурних послуг), діджитал-трансформація (передбачає запуск цифрових проєктів, що зроблять культуру більш доступною та інтерактивною), а також посилення конкурентоспроможності креативної економіки, зокрема завдяки народним художнім промислам.

На переконання міністра, культура разом з освітою здатні об’єднувати суспільство. Проте наразі роль культури для держави не визнана, а її вага та цінність недооцінені. «Що і будемо змінювати за міжнародної підтримки. Як влучно зазначив посол, культура є однією зі складових, що здатна забезпечити мир. І я погоджуюсь», - підкреслив глава МКІП.

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Він подякував Вільду за відверту і щиру розмову, а посольству Швейцарії - за співробітництво.

Фото: Фейсбук / Олександр Ткаченко