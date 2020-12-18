Як працюватимуть заклади культури на карантині – роз’яснення МКІП

Міністерство культури та інформаційної політики дало роз’яснення щодо роботи закладів культури та туризму в період карантину.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті міністерства.

«Постановою Кабінету Міністрів від 9 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» на території України встановлено карантин з 19 грудня 2020 року до 28 лютого 2021 року», - нагадують у МКІП.

Як зазначається, на період дії карантину дозволяється робота готелів та санаторно-курортних закладів, крім інших закладів, які надають послуги з тимчасового розміщення, у тому числі в готелях: робота спортзалів та фітнес-центрів, які можуть обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку 1 особа на 20 кв. м; робота закладів громадського харчування з 7:00 до 23:00 (у новорічну ніч - до 1:00) з проведенням розрахункових операцій до 22:00, в інший час можна здійснювати адресну доставку замовлень та замовлення на винос.

Також дозволяється: проведення масових культурних заходів, у тому числі концертів, за участю до 20 осіб з дотриманням дистанції не менш як 1,5 м; приймання відвідувачів у кінотеатрах, всіх закладах культури та іншими суб’єктами діяльності у сфері культури з наповненістю кінозалів або залів до 50% місць (розміщення здійснюється з вільним місцем поруч, спереду та позаду); приймання відвідувачів до музеїв, виставок, галерей тощо, які можуть обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку 1 особа на 10 кв. м приміщення.

Забороняється в готелях та санаторно-курортних закладах проведення дискотек, робота розважальних закладів (нічних клубів), діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля, у т.ч. проведення святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій.

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Водночас з 00:00 8 січня до 00:00 25 січня 2021 року на території України забороняється приймання відвідувачів закладами культури та проведення культурних масових заходів, крім роботи історико-культурних заповідників.

У цей період закладам культури та суб’єктам господарювання у сфері культури дозволяється здійснювати підготовку театральних постановок, театрально-концертних програм та інших заходів для публічного показу тощо, а також діяльність, пов'язану з виробництвом аудіовізуальних творів.

В готелях та санаторно-курортних закладах: забороняється приймання відвідувачів спортивними залами, фітнес-центрами, басейнами; заклади громадського харчування та місця для харчування можуть працювати з 6-ї до 11-ї години ранку, з наданням послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів цілодобово; салони краси можуть працювати за попереднім записом.

У МКІП звертають увагу, що дозволяється організація гірськолижного дозвілля (без роботи закладів громадського харчування та продажу алкогольних напоїв).

Також наголошується на необхідності при здійсненні діяльності неухильно дотримуватися протиепідемічних заходів та карантинних обмежень.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 17 грудня, зареєстровано 12 630 нових випадків зараження коронавірусом. Загалом за час пандемії в Україні лабораторно підтверджено 944 381 випадок захворювання на коронавірусну хворобу.