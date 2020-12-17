Січневий локдаун підтримують 56% українців

Рішення Кабінету Міністрів запровадити жорсткий карантин з 8 січня підтримують 56% українців, 41% виступають проти цього.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи Рейтинг, проведеного 12-14 грудня 2020 року.

«56% підтримують рішення уряду запровадити жорсткий карантин з 8 січня, 41% - проти цього. 52% вважають, що поширення коронавірусу внаслідок локдауну зменшиться, 45% - мають протилежну думку», – йдеться у повідомленні.

При цьому 63% опитаних підтримують заборону мітингів, демонстрацій під час дії жорсткого карантину, а 35% - не підтримують.

Більше 70% опитаних підтримують закриття в рамках жорсткого карантину спортзалів, кінотеатрів, а також ресторанів і кафе (чверть проти цього). За закриття шкіл виступають 54% (43% – проти), дитсадків – 48% (47% – проти).

Читайте також: Українці оцінили заходи влади для боротьби з коронавірусом

Найменше підтримують закриття продовольчих ринків (31% – за, 67% – проти), міжміського громадського транспорту (23% – за, 75% – проти) і громадського транспорту (18% – за, 80% – проти).

Згідно з опитуванням, 76% респондентів добре обізнані, що уряд прийняв рішення запровадити жорсткий карантин (локдаун) з 8 по 24 січня 2021 року, 20% - щось чули про це, 4% - не знають.

Крім того, зазначається в повідомленні, офіційну статистику щодо масштабів коронавірусу в країні вважають применшеною 45% українців: «45% переконані, що офіційна статистика щодо масштабів коронавірусу у країні применшена. 31% навпаки вважають, що ця інформація є перебільшеною, і лише 15% переконані, що вона об’єктивна».

Порівняно з березнем кількість тих, хто вважає статистику щодо короновірусу перебільшеною, зросла втричі (з 11 до 31%). Частіше вважають статистику перебільшеною молодь, а також ті, хто рідко відслідковують новини про коронавірус.

При цьому, за результатами опитування, 59% українців часто слідкують за новинами про коронавірус, 21% роблять це інколи, 11% – рідко. 8% взагалі не цікавляться такими новинами. Частіше відслідковують новини про коронавірус люди старшого віку та жінки.

Порівняно за початком листопада, кількість респондентів, які активно слідкують за новинами про коронавірус скоротилась з 65 до 59%, також це менше, ніж було у квітні, під час першого карантину.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

В Україні станом на 17 грудня лабораторно підтверджено 931 751 випадок COVID-19, з них за останню добу - 12 047.