Вчені з'ясували, як локдаун впливає на психіку

Вчені з'ясували, як локдаун впливає на психіку

Дослідження
Укрінформ
Міжнародна група вчених показала, що занадто суворі карантинні заходи шкодять психічному здоров'ю.

Як передає Укрінформ, дослідження опубліковано в журналі Science of the Total Environment.

Вчені з Баскського технологічного центру AZTI (Іспанія), університетів короля Абдулазіза (Саудівська Аравія) і Ексетера (Велика британія), Норвезького інституту дослідження природи, Норвезького університету природничих наук (Норвегія) і Центру когнітивних наук (Австрія) провели онлайн-опитування 6769 осіб з 77 країн.

При цьому вчені виявили, що ті, чиї будинки мали вихід в особистий сад або хоча б на балкон, звідки відкривався вид на природний ландшафт, змогли зберегти більш позитивний настрій під час самоізоляції. Але ці речі були важливі в основному лише для проживання в зоні суворого карантину і мало вплинули на людей, яким дозволялися прогулянки на природі. Тому дослідники закликають до того, щоб при введенні заходів самоізоляції враховувалася можливість виходу з дому для прогулянок на відкритому повітрі.

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Вчені заявляють, що потрібні ширші дані про вибірку, куди увійшли б більше жінок, молодих і літніх людей, які найбільш сильно схильні до депресивних симптомів. Також необхідно з'ясувати, чи зникли ці прояви у тих, хто зіткнувся з жорсткими карантинними заходами, або збереглися донині.

Дослідження проходило під час першої хвилі коронавірусного захворювання в Європі, з березня по травень 2020 року. Але основну увагу дослідники приділили відповідям 5218 осіб з дев'яти країн, які демонстрували симптоми депресії і занепокоєння, цитує статтю Naked Science.

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