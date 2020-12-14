Вчені з'ясували, як локдаун впливає на психіку

Міжнародна група вчених показала, що занадто суворі карантинні заходи шкодять психічному здоров'ю.

Як передає Укрінформ, дослідження опубліковано в журналі Science of the Total Environment.

Вчені з Баскського технологічного центру AZTI (Іспанія), університетів короля Абдулазіза (Саудівська Аравія) і Ексетера (Велика британія), Норвезького інституту дослідження природи, Норвезького університету природничих наук (Норвегія) і Центру когнітивних наук (Австрія) провели онлайн-опитування 6769 осіб з 77 країн.

При цьому вчені виявили, що ті, чиї будинки мали вихід в особистий сад або хоча б на балкон, звідки відкривався вид на природний ландшафт, змогли зберегти більш позитивний настрій під час самоізоляції. Але ці речі були важливі в основному лише для проживання в зоні суворого карантину і мало вплинули на людей, яким дозволялися прогулянки на природі. Тому дослідники закликають до того, щоб при введенні заходів самоізоляції враховувалася можливість виходу з дому для прогулянок на відкритому повітрі.

Вчені заявляють, що потрібні ширші дані про вибірку, куди увійшли б більше жінок, молодих і літніх людей, які найбільш сильно схильні до депресивних симптомів. Також необхідно з'ясувати, чи зникли ці прояви у тих, хто зіткнувся з жорсткими карантинними заходами, або збереглися донині.

Дослідження проходило під час першої хвилі коронавірусного захворювання в Європі, з березня по травень 2020 року. Але основну увагу дослідники приділили відповідям 5218 осіб з дев'яти країн, які демонстрували симптоми депресії і занепокоєння, цитує статтю Naked Science.