Українці оцінили заходи влади для боротьби з коронавірусом

Майже 50% українців вважають заходи, запроваджені владою щодо боротьби з коронавірусом, оптимальними.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи Рейтинг, проведеного 12-14 грудня 2020 року, передає Укрінформ.

«49% опитаних вважають заходи, запроваджені владою щодо боротьби із коронавірусом, оптимальними. 29% вважають їх надто м’якими, 9% – навпаки надто жорсткими», - йдеться у повідомленні.

При цьому 82% опитаних вважають, що зараз Україні більше не вистачає порядку, навіть якщо це обмежить певні свободи. 10% - що не вистачає більше свобод, навіть якщо це зменшить порядок. За останні 3 роки запит на порядок досить зріс (з 63 до 82%).

Водночас, згідно з даними опитування, 36% респондентів задоволені діяльністю Президента Зеленського у боротьбі з епідемією коронавірусу, 60% – не задоволені. Діяльністю Міністерства охорони здоров’я у боротьбі з епідемією задоволені 29%, не задоволені – 67%. Роботою Міністерства внутрішніх справ задоволені 28%, не задоволені – 61%, не змогли оцінити – 12%. Найбільше серед органів центральної влади опитані не задоволені роботою Кабінету Міністрів (71%) та Верховної Ради (77%).

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів.

Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.