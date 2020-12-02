Кабмін дозволив закладам культури вкладати гроші від оренди у свій розвиток

Кабінет Міністрів ухвалив рішення для зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, зокрема, всі кошти від надання приміщень в оренду такі заклади спрямовуватимуть на власний розвиток.

Як передає Укрінформ, про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав у Фейсбуці.

"Нарешті питання надання платних послуг комунальними та державними закладами культури третім особам, що раніше розцінювалось як орендні відносини, – врегульовано... Кабмін підтримав пропозицію МКІП щодо здійснення статутної діяльності закладів культури і невизнання це орендою. А отже відтепер вони зможуть витрачати 100% зароблених коштів на розвиток та зміцнення власної матеріально-технічної бази", - написав Ткаченко.

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Він додав, що серед визначеного переліку послуг є такі:

підготовка і проведення тематичних, театрально-концертних, ігрових, видовищно-спортивних, науково- методичних, методичних, літературно-художніх, обрядових, культурно-оздоровчих та інших заходів і програм;

проведення конкурсів, карнавалів, фестивалів, вистав, театральних та музичних постановок, концертів артистичних груп, труп, оркестрів, виставок-продажу творів професійного та аматорського мистецтва, літератури.

Ткаченко наголосив, що це рішення полегшить життя для закладів культури, особливо у протистоянні викликам сьогодення, та стане поштовхом для їхнього подальшого розвитку.

фото: Фейсбук