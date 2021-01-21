Фантастика, пригоди та історія: Ткаченко розповів про українську карту кінолокацій

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликає вітчизняних та світових кіновиробників знімати фільми на яскравих українських локаціях, тим самим популяризуючи державу у світі.

Про це він написав у Телеграмі, повідомляє Укрінформ.

«На початку року вступила в дію угода між Україною та Канадою про аудіовізуальне співробітництво. А вже зараз ми розробляємо програму для серії вебінарів між продюсерами та кіноагенціями країн, про проведення яких ми домовились з міністром спадщини Канади Стівеном Гільбо. З цієї нагоди хотілося б згадати про локації для зйомок в Україні, адже про них ми також будемо говорити з канадськими продюсерами. Не про всі знають на міжнародному рівні», - зазначив Ткаченко.

За словами міністра, частіше за все закордонні продакшени розглядають Київ та область для фільмування. Вітчизняне кіно ширше за географією, проте все одно не охоплює багато крутих точок.

Глава МКІП радить не обмежуватися на окремих місцях, бо є з чого обирати. Для зручності у вільному доступі є структурована карта з локаціями для кінозйомок в Україні (Ukrainian Film Locations). Її підготували за підтримки Української кіноасоціації і Держкіно.

«Наприклад, для відтворення історичних проєктів підійшли б такі місця: Музей Колочава, Пирогово, Шевченківський Гай, Палац Потоцьких, Жовква, Олеський замок, Підгорецький замок, Білгород-Дністровський. Для постапокаліптичних фільмів – Завод «Кузня на Рибальському», Палац-садиба Дубецьких-Панкеєвих, Цвіткове. Потрібна натура – тоді Балка Байдиха, Хабловський маяк, Карпати і одеські пляжі, Чорноморка», - написав Ткаченко.

На його думку, якщо за сюжетом події розгортаються на загубленому острові із красивою і дикою природою, або навіть у пустелі – Одеська та Херсонські області легко запропонують чимало потрібних локацій. Знімати пустелю можна і у Харківській області – біля села Кицівка.

«Окрім міжнародних зйомок у нас, безумовно, прагнемо, щоб міжнародні зйомки про нас – були саме в Україні. А не в Угорщині, Білорусі, Литві та ін. Тим більше, що запрацювали кеш-рібейти», - додав міністр.

Ткаченко закликав усіх продовжувати працювати над подальшою промоцією за кордоном і знімати в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, 15 січня відбулась онлайн-зустріч Ткаченка та Гільбо. Сторони обговорили співпрацю, зокрема в рамках Угоди про спільне виробництво аудіовізуальних творів і домовились про проведення найближчим часом серії вебінарів між продюсерами та агенціями з питань кіно Канади та України.