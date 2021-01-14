Ткаченко вірить, що звичка українців читати врятує видавництва

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що варто активніше формувати в українців звичку читати літературу, адже це збільшить попит на книгу і видавництва стануть конкурентоспроможними.

Про це глава МКІП написав у колонці для видання NV.UA про промоцію читання в Україні у 2021 році, повідомляє Укрінформ.

«Звичка читати в українців сформує попит на книгу, видавництва, у свою чергу, стануть конкурентоспроможними та пропонуватимуть тільки якісну літературу. Очевидно, питання допомоги книгарням та тим, хто продає українську книжку, — варто піднімати серйозно», - зазначив Ткаченко.

За його словами, щоб стимулювати попит до читання Український інститут книги лише минулого року запустив близько 20 ініціатив для розвитку і промоції читання. Серед них проєкт «365 книжок на ніч», акція «Почитай мені», проєкт читань «Дегустація книжок». Для популяризації українських книжок за кордоном реалізована програма перекладів Translate Ukraine.

Також МКІП націлене на переосмислення і модернізацію бібліотек та в окремих випадках їхню трансформацію у сучасні культурні точки атракції для жителів областей, поповнення фондів найкращими новинками книжкового ринку. «Бібліотека — це доступ до книжок та простір, який потрібно використовувати раціонально. Тож у планах — оновлення застарілих бібліотек і переоснащення їх у сучасні культурно-освітні центри (у межах Центрів культурних послуг), де можна було б прийти попрацювати з ноутбуком чи насолодитися книжками у комфортній атмосфері», - написав міністр.

На його переконання, не варто оминати увагою книжкові магазини, адже похід до книгарні - це можливість відкрити для себе новинки літератури, поспілкуватися з консультантами-книголюбами, погортати сторінки книг.

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«Однією з найбільш болючих проблем креативних індустрій є відсутність чіткої екосистеми. Тут варто працювати комплексно: покращувати умови для книговидання, збільшувати різноманітності пропозицій на ринку, боротися з книжковим піратством», - підкреслив міністр.

Він додав, що варто переймати й світовий досвід для популяризації читання: естетичні книжкові магазини-музеї, автограф-сесії від авторів, платформи для книжкових відгуків та новин, на кшталт, Goodreads, підтримка буктюберів (книжкових ютуб-блогерів) та книжкових блогерів у соціальних мережах.

Книга в руках може стати новою модою. Чим більше знакових і відомих людей говоритимуть про це, тим більше шансів для ментального оздоровлення суспільства у нас з’явиться, переконаний глава МКІП.