Ткаченко вірить, що звичка українців читати врятує видавництва

Ткаченко вірить, що звичка українців читати врятує видавництва

Укрінформ
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що варто активніше формувати в українців звичку читати літературу, адже це збільшить попит на книгу і видавництва стануть конкурентоспроможними.

Про це глава МКІП написав у колонці для видання NV.UA про промоцію читання в Україні у 2021 році, повідомляє Укрінформ.

«Звичка читати в українців сформує попит на книгу, видавництва, у свою чергу, стануть конкурентоспроможними та пропонуватимуть тільки якісну літературу. Очевидно, питання допомоги книгарням та тим, хто продає українську книжку, — варто піднімати серйозно», - зазначив Ткаченко.

За його словами, щоб стимулювати попит до читання Український інститут книги лише минулого року запустив близько 20 ініціатив для розвитку і промоції читання. Серед них проєкт «365 книжок на ніч», акція «Почитай мені», проєкт читань «Дегустація книжок». Для популяризації українських книжок за кордоном реалізована програма перекладів Translate Ukraine.

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Також МКІП націлене на переосмислення і модернізацію бібліотек та в окремих випадках їхню трансформацію у сучасні культурні точки атракції для жителів областей, поповнення фондів найкращими новинками книжкового ринку. «Бібліотека — це доступ до книжок та простір, який потрібно використовувати раціонально. Тож у планах — оновлення застарілих бібліотек і переоснащення їх у сучасні культурно-освітні центри (у межах Центрів культурних послуг), де можна було б прийти попрацювати з ноутбуком чи насолодитися книжками у комфортній атмосфері», - написав міністр.

На його переконання, не варто оминати увагою книжкові магазини, адже похід до книгарні - це можливість відкрити для себе новинки літератури, поспілкуватися з консультантами-книголюбами, погортати сторінки книг.

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«Однією з найбільш болючих проблем креативних індустрій є відсутність чіткої екосистеми. Тут варто працювати комплексно: покращувати умови для книговидання, збільшувати різноманітності пропозицій на ринку, боротися з книжковим піратством», - підкреслив міністр.

Він додав, що варто переймати й світовий досвід для популяризації читання: естетичні книжкові магазини-музеї, автограф-сесії від авторів, платформи для книжкових відгуків та новин, на кшталт, Goodreads, підтримка буктюберів (книжкових ютуб-блогерів) та книжкових блогерів у соціальних мережах.

Книга в руках може стати новою модою. Чим більше знакових і відомих людей говоритимуть про це, тим більше шансів для ментального оздоровлення суспільства у нас з’явиться, переконаний глава МКІП.

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