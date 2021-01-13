Ткаченко назвав причину закриття книжкових магазинів

Позитивні зміни в книжковій галузі, де останнім часом у рази впали наклади та кількість найменувань книжок, здатна стимулювати промоція читання.

Таку думку висловив у матеріалі для NV.UA міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Укрінформ.

«За останні роки в Україні спостерігається поступове падіння обсягу примірників — із 5000−6000 у 2015-му до 700−800 примірників у 2020-му. Наклад у 2019-му складав 29,9 млн, а у 2020 році - лише 8 млн. Кількість найменувань також значно скоротилася — з 13651 у 2019-му до 8000 у 2020-му», - зазначив Ткаченко.

За його словами, однією з причин зменшення тиражів та закриття книжкових магазинів є те, що серед українців більше тих, хто не читає.

«Згідно зі статистикою, тих, хто читає щодня, лише 8%. 38% - читають раз на місяць, 19% - нерегулярні читачі і 35% - не читають взагалі. При цьому 53% із тих, що прочитали хоча б одну книгу за останній рік, не придбали жодної книжки. Тобто більше половини нерегулярних читачів по факту не підтримує сферу», - зауважив міністр.

Тож передусім, вважає Ткаченко, треба працювати над першопричиною проблеми — відсутністю бажання читати, а для цього треба популяризувати читання в Україні.

«Насамперед, популяризація читання впливає на грамотність населення, саморозвиток та кар'єрне зростання… По-друге, читаюче населення — конкурентні видавництва. Звичка читати в українців сформує попит на книгу, видавництва у свою чергу стануть конкурентоспроможними та пропонуватимуть тільки якісну літературу. Очевидно, питання допомоги книгарням та тим, хто продає українську книжку, — варто піднімати серйозно», - наголосив він.

Водночас міністр додав, що, аби стимулювати попит до читання, Український інститут книги торік запустив близько 20 ініціатив для розвитку і промоції читання. А для популяризації українських книжок за кордоном реалізована програма перекладів Translate Ukraine.

«Також МКІП націлене на переосмислення і модернізацію бібліотек та в окремих випадках - їхню трансформацію в сучасні культурні точки атракції для жителів областей, поповнення фондів найкращими новинками книжкового ринку», - зазначив Ткаченко.