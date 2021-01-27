Креативні індустрії: Ткаченко розповів, які проблеми викрила пандемія

Інвестиції в культуру є гарантією успіху для держави, оскільки покращують медіаграмотність та освіченість, збільшують кількість читаючого населення.

Як передає Укрінформ, про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав у блозі на «Українська правда. Життя».

"Інвестиції в культуру – це гарантія успіху для держави. За цим слідує читаюче населення, підвищення рівня медіграмотності і освіченості, підтримка і активне споживання вітчизняного продукту, а також ріст частки креативних індустрій у ВВП країни. Причин та аргументів для посиленого курсу на розвиток культури – безліч. Залишається комплексно працювати", - зазначив Ткаченко.

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Він також додав, що суспільство також має сприяти розвитку сфери культури в Україні.

"Сьогодні ми живемо у час, коли не всі українці мають коректне розуміння "культури". Асоціативно це театри та музеї. І на цьому крапка. А з креативними індустріями ситуація ще складніше. Великою проблемою постає і піратство. Безкоштовний контент більш привабливий, усвідомлене споживання і підтримка творців ігнорується", - пише міністр.

Він також наводить приклад Німеччини, де креативні підприємці та культура цінуються з боку економічного потенціалу сфери та за вклад у освіченість та єдність народу.

"У Німеччині усвідомлення значущості культури виховувалося змалечку, і не одне покоління. Ще після завершення Другої світової країна почала посилено відновлювати та інвестувати в свою культуру. При цьому не знищуючи повністю минулу культурну спадщину, а із розумом до неї ставлячись. Тому вже багато років німці живуть із розумінням, що уособлює культура і навіщо вона потрібна", - зауважує Ткаченко.

Також, вважає міністр, у Німеччині через розуміння ваги культури нема "сірого" ринку як такого.

"Наприклад, піратство карається суворо: штрафи за нелегальний контент як для постачальників, так і для споживачів. Тому що скачування – це підтримка незаконного. Причому штрафи за перше порушення стартують від 150 євро і сягають 1000 євро за повторні", - додав Ткаченко.

Він також звернув увагу, що у скрутний час карантину уряд Німеччини забезпечив культуру безповоротною фінансовою підтримкою. А в Україні пандемія лише "у всій красі" викрила проблему неусвідомлення цінності та впливу культури.

Ткаченко наголосив, що в Україні необхідно надолужувати втрачене і цілеспрямовано та активно розвивати сферу культури.