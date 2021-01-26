Ткаченко пропонує створити короткотерміновий план виходу з кризи для креативного сектору

В Україні потрібно мати короткотермінову стратегію виходу з кризи, спричиненою пандемією коронавірусу, для сектору креативної економіки.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав під час другої зустрічі публічного обговорення проєкту Національної економічної стратегії-2030 на тему: «Підтримка креативних індустрій та індустрії гостинності», повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз ми продовжили роботу стосовно впливу пандемії реально на сектор, і прогнозування того, яким чином ще це вдасться взнаки. Очевидно, що крім стратегії до 2030 року нам потрібно мати і короткотермінову стратегію виходу з кризи. Очевидно, що цей рік, і наступний рік для креативної економіки і сфери гостинності буде перехідним. І в цих межах нам безумовно потрібні фінансові можливості по програмі "5-7-9", і в інших площинах, для того, щоб мати стратегію виходу з кризи. Це достатньо важливе питання в межах загальної стратегії уряду ", - сказав Ткаченко.

Він зазначив, що минулого року було вперше здійснено програму інституційної підтримки постраждалим креативним галузям.

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Національна економічна стратегія-2030 розробляється Робочою групою Кабінету Міністрів України на платформі Центру економічного відновлення. Обговорення проєкту Національної економічної стратегії-2030 розпочалося 22 січня та триватиме до 10 лютого.