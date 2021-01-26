Мінкультури пропонуватиме створити раду з розвитку креативної економіки

Міністерство культури та інформаційної політики України пропонуватиме створити раду з розвитку креативної економіки при Кабінеті Міністрів.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав під час другої зустрічі публічного обговорення проєкту Національної економічної стратегії-2030 на тему: "Підтримка креативних індустрій та індустрії гостинності", повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Запуск ради з розвитку креативної економіки при Кабінеті Міністрів. Ми вважаємо, що для підняття ваги та комунікації з індустріями в політиці створення такої платформи буде серйозним кроком. Вона дозволить напрацювати пропозиції з метою розв'язання проблемних питань та стимулювання розвитку сфер, налагодження прямого діалогу з владою та бізнесом”, - сказав Ткаченко.

За його словами, планується створення офісу з розвитку креативних індустрій - державної установи, яка працюватиме заради підтримки сфери креативних індустрій в Україні та за кордоном, забезпечуватиме визначення інвестиційних, інформаційних, консалтингових послуг людям, які займаються або планують займатися підприємницькою діяльністю у цій сфері.

Глава МКІП додав, що влада має намір розробити стратегію розвитку креативних індустрій, до цього процесу залучить міжнародних партнерів, врахує проведення відповідного дослідження впливу креативних індустрій на економіку.

Національна економічна стратегія-2030 розробляється Робочою групою Кабінету Міністрів на платформі Центру економічного відновлення. Обговорення проєкту Національної економічної стратегії-2030 розпочалося 22 січня та триватиме до 10 лютого.