Шмигаль: Національна стратегія – 2030 допоможе визначити правильний напрямок розвитку

Національна економічна стратегія до 2030 року допоможе Україні визначити правильний напрямок розвитку.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав на першому заході публічного обговорення Національної економічної стратегії – 2030 на тему «Інвестиційна привабливість, ринки капіталу та макроекономічна стабільність», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Є вже цілий ряд документів, визначені ТОП-30 векторів економічного розвитку, був проведений економічний аудит держави, результати якого представлені у листопаді. Всі ми бачили, що означає, коли країна не знає, куди рухатися, коли є елементи безгосподарності, нерозуміння стратегії. Цифри можуть дискутуватися, але їх порядок дійсно мільярди чи сотні мільярдів доларів неефективного використання економічних інструментів у державі», - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що Національна економічна стратегія до 2030 року готувалася робочою групою Кабміну на платформі Центру економічного відновлення. «І в урядової команди, і в команди Президента є політична воля робити зміни та реформи. Ми демонструємо це щодня нашою роботою. І це не викликає ні в кого сумніву. Ми чітко розуміємо вектор руху України у сторону цивілізованого світу, у сторону Європи», - сказав Прем'єр.

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Як повідомлялося, з 22 січня до 10 лютого проходитиме широке обговорення проєкту цього документа. У заході візьмуть участь представники уряду, Верховної Ради, Офісу Президента та експерти. Тут будуть представлені ключові ідеї Національної економічної стратегії-2030 та шляхи її імплементації.