Шмигаль назвав створення фондового ринку одним із пріоритетів уряду

У Кабінеті Міністрів вважають, що створення фондового ринку означатиме додаткові фінансові інструменти для внутрішнього і зовнішнього інвестора.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на засіданні уряду сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Створення фондового ринку - це один з пріоритетів уряду, адже це означатиме додаткові фінансові інструменти для внутрішнього і зовнішнього інвестора. Те, що в нас досі не було такого ринку, - це велика втрата для вітчизняної економіки, і факт, який я особисто вважаю економічним злочином проти нашої держави. Ми працюємо, аби виправити цю ситуацію", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що цієї п'ятниці з ініціативи уряду розпочнеться широке обговорення напрацювання Національної економічної стратегії до 2030 року.

За даними НКЦПФР, за результатами торгів на організованому ринку протягом січня-листопада 2020 року обсяг біржових контрактів з цінними паперами становив 282,56 млрд грн, що на 0,7% більше проти відповідного періоду 2019 року. Найбільший обсяг торгів за фінансовими інструментами зафіксовано з ОВДП – 276,98 млрд грн (98% від загального обсягу біржових контрактів за січень-листопад 2020 року). Торгівля цінними паперами була зосереджена на двох фондових біржах - «Перспектива» та «ПФТС», на них припадало 99,58% вартості біржових контрактів.

За 11 місяців 2020 року Комісією зареєстровано 62 випуски акцій на суму майже 29 млрд грн; це на 33,7 млрд грн менше порівняно з аналогічним періодом 2019 року.