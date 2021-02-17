Турецький лоукостер цього літа доставлятиме туристів на курорти з 4 міст України

Авіакомпанія Pegasus Airlines розширила кількість маршрутів на період літнього туристичного сезону й почала продаж квитків на рейси з чотирьох українських міст на три турецькі курорти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Airline Haber.

"У літній сезон авіакомпанія планує обслуговувати три маршрути – з Києва до Бодрума, Ізміра й Даламана. Також Pegasus Airlines полетить із регіональних аеропортів до Бодрума зі Львова, Запоріжжя та Харкова", – йдеться у повідомленні.

Два з шести вказаних напрямків – нові: Харків – Бодрум та Запоріжжя – Бодрум.

Усі перельоти планується здійснювати вночі. Вже розпочато продаж авіаквитків на вказані маршрути.

Як зазначається у наданій виданням таблиці, рейси за маршрутом Київ – Ізмір будуть здійснювати 4-7 разів на тиждень, Київ – Даламар – 2-4, Київ – Бодрум – 5, Харків – Бодрум – двічі, Львів – Бодрум – тричі, Запоріжжя – Бодрум – 1 раз на тиждень.

Як повідомлялося, торік Туреччина запустила програму "Сертифікат безпечного туризму", яка дала змогу розпочати у червні та провести туристичний сезон у рік пандемії COVID-19. Ця програма застосовується у різних сферах, включно з транспортуванням і розміщенням туристів, для забезпечення безпечного відпочинку.

Торік Туреччину відвідали близько 1 мільйона українців, у 2019 році – 1 мільйон 560 тисяч.

Цього року Туреччина планує розпочати літній туристичний сезон у квітні.