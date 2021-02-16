Британські обов’язкові «карантинні» готелі прийняли перших мандрівників

У Великій Британії з’явилися перші приклади дії нових суворих правил в’їзду, які вимагають від мандрівників з 33 країн провести 10-денну самоізоляцію в готелі за власний кошт після прибуття.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Серед «небезпечних» країн, зокрема, Португалія та Бразилія.

Правила стосуються тільки громадян і резидентів Сполученого Королівства та Ірландії, тому що для решти категорій в’їзд із цих країн зовсім заборонений.

Зазначається, що, окрім негативного тесту ще перед польотом, люди мають заплатити 1 750 фунтів та забронювати кімнату у спеціально визначених «карантинних» готелях. Ця сума передбачає витрати, пов’язані з трансфером, проживанням і повторним тестуванням. Анонсуючи нові правила, в уряді попередили про жорсткі штрафи за порушення правил – аж до тюремних вироків – за введення працівників прикордонної служби в оману.

Такими надзвичайними заходами сподіваються стримати потрапляння в країну нових штамів коронавірусу, які можуть поставити під загрозу ефективність вакцин.

До останнього залишалися питання про те, чи вийде в аеропортах розділяти пасажирів так, щоб прибулі з країн ризику не встигали перетнутися з іншими – щоб не звести нанівець усі наступні вимоги.

Минулого тижня в перший день роботи спеціального порталу для бронювання «карантинних» кімнат лунали скарги, що він працює зі збоями.

Загалом із початку пандемії в Сполученому Королівстві виявили 4 мільйони випадків коронавірусу, 117 тисяч – летальні.

За даними Worldometer, на сьогодні у світі виявлено 109 676 360 випадків COVID-19, зокрема 2 418 768 – летальних, одужали 84 215 251 особа.