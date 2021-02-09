Англія посилює правила в’їзду для подорожувальників

Уряд Великої Британії вирішив посилили правила в’їзду для подорожувальників для боротьби з поширенням коронавірусу (COVID-19) в країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

За словами британського міністра охорони здоров’я Метта Генкока, окрім негативного ПЛР-тесту на коронавірус за 72 години до прибуття та 10-денного карантину для всіх прибулих до Англії, відтепер люди з 33 країн «червоної зони» мають провести 10 днів карантину у вказаній кімнаті готелю. Прибулі також мають забронювати «карантинний пакет» (транспорт + проживання) на суму 1 750 фунтів стерлінгів.

Загалом уряд уклав угоди з 16 готелями, а загальна кількість кімнат становить 4 600.

Також прибулі мають здавати тест на 2-й та 8-й день карантину у готелі. Всі позитивні тести будуть направлені на перевірку наявності штаму.

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Зазначається, що за відмову здачі ПЛР-тесту людей штрафуватимуть на 1 тисячу фунтів та на 2 тисячі фунтів у разі відмови від здавання другого тесту.

Штраф за відмову проведення карантину у готелі становить від 5 000 до 10 000 фунтів стерлінгів.

У разі брехні щодо місця перебування або спроби приховати візит до країни з «червоної зони» за останні 10 днів загрожуватиме до 10 років в’язниці.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 9 лютого зафіксовано понад 107 мільйонів випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 78,8 млн осіб.