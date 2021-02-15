Сардинія впускатиме тільки вакцинованих туристів

Влада італійського острова Сардинія, що у Середземному морі, вирішила влітку впускати лише людей, які мають підтвердження повної вакцинації від коронавірусу (COVID-19).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.

«Ті, хто в'їжджатимуть на Сардинію, матимуть показати сертифікат, який підтверджує, що у них негативний (тест на коронавірус – ред. ) та що вони вакциновані», – сказав губернатор Крістіан Солінас.

Він також додав, що система з контролю за дотриманням правил буде готова задовго до початку літнього сезону.

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Як повідомляв Укрінформ, Італія призупинила заплановане на 15 лютого відкриття популярних гірськолижних курортів через ризик поширення нових штамів коронавірусу та встановлення жорсткіших карантинних обмежень у чотирьох регіонах країни.

Фото: strictlysardinia.com