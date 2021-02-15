Італія не відкриватиме гірськолижні курорти через мутації коронавірусу

Італія призупинила заплановане на 15 лютого відкриття популярних гірськолижних курортів через ризик поширення нових штамів коронавірусу та встановлення жорсткіших карантинних обмежень у чотирьох регіонах країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local із посиланням на міністра охорони здоров’я Італії Роберто Сперанца.

За словами міністра, лижні курорти не працюватимуть до 5 березня через ризик поширення нових штамів коронавірусу.

«Занепокоєння щодо розповсюдження цього («британського» штаму коронавірусу – ред.) та інших варіантів SARS-CoV-2 призвело до аналогічних обмежень у Франції та Німеччині», – зазначив міністр.

Водночас закриття зимових місць рекреації спричинене також збільшенням випадків COVID-19 та встановленням відповідних більш жорстких обмежень у чотирьох італійських регіонах – Тоскана, Лігурія, Абруццо та Трентіно-Альто-Адідже.

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Зазначається, що з понеділка ці регіони перейшли до так званої «помаранчевої» зони карантину, де заборонена діяльність барів та ресторанів, місцевим жителям не дозволяється виходити з дому без поважної причини.

За інформацією МОЗ Італії, нові обмеження діятимуть щонайменше п'ятнадцять днів.

Як повідомляв Укрінформ, раніше уряд Італії обіцяв з середини лютого відкрити гірськолижні траси, закриті в листопаді минулого року через пандемію коронавірусу.

Станом на ранок 15 лютого у світі виявлено понад 109,3 млн випадків COVID-19, із них більш як 2,4 млн – летальних.