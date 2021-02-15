Італія не відкриватиме гірськолижні курорти через мутації коронавірусу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local із посиланням на міністра охорони здоров’я Італії Роберто Сперанца.
За словами міністра, лижні курорти не працюватимуть до 5 березня через ризик поширення нових штамів коронавірусу.
«Занепокоєння щодо розповсюдження цього («британського» штаму коронавірусу – ред.) та інших варіантів SARS-CoV-2 призвело до аналогічних обмежень у Франції та Німеччині», – зазначив міністр.
Водночас закриття зимових місць рекреації спричинене також збільшенням випадків COVID-19 та встановленням відповідних більш жорстких обмежень у чотирьох італійських регіонах – Тоскана, Лігурія, Абруццо та Трентіно-Альто-Адідже.
Зазначається, що з понеділка ці регіони перейшли до так званої «помаранчевої» зони карантину, де заборонена діяльність барів та ресторанів, місцевим жителям не дозволяється виходити з дому без поважної причини.
За інформацією МОЗ Італії, нові обмеження діятимуть щонайменше п'ятнадцять днів.
Як повідомляв Укрінформ, раніше уряд Італії обіцяв з середини лютого відкрити гірськолижні траси, закриті в листопаді минулого року через пандемію коронавірусу.
Станом на ранок 15 лютого у світі виявлено понад 109,3 млн випадків COVID-19, із них більш як 2,4 млн – летальних.