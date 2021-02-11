Словаччина вводить двотижневий карантин для подорожувальників

З 15 лютого всі, хто приїжджає до Словаччини, змушені будуть відбути 14-денний карантин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє dpa із посиланням на МОЗ країни.

За словами міністра охорони здоров’я Словаччини Марека Крайчі, такі дії уряду зумовлені тим, що у сусідній Австрії виявили зараження південноафриканським штамом коронавірусу.

Карантин не доведеться відбувати тим, хто їздить на роботу, перетинаючи кордон. Їм необхідно мати при собі лише негативний тест на COVID-19.

Раніше Укрінформ повідомляв, що у зв’язку зі значним поширенням британського штаму коронавірусу в Словаччині обмірковували посилення комендантської години, яка діє вже тривалий час, але з винятками – дозволено виходити з дому на роботу, за покупками, до лікаря тощо.

Наразі у Словаччині з населенням 5,5 мільйонів осіб виявили вже 269 тисяч випадків коронавірусу, померли понад 5,5 тисяч людей.