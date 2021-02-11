Словаччина вводить двотижневий карантин для подорожувальників
Як передає Укрінформ, про це повідомляє dpa із посиланням на МОЗ країни.
За словами міністра охорони здоров’я Словаччини Марека Крайчі, такі дії уряду зумовлені тим, що у сусідній Австрії виявили зараження південноафриканським штамом коронавірусу.
Карантин не доведеться відбувати тим, хто їздить на роботу, перетинаючи кордон. Їм необхідно мати при собі лише негативний тест на COVID-19.
Раніше Укрінформ повідомляв, що у зв’язку зі значним поширенням британського штаму коронавірусу в Словаччині обмірковували посилення комендантської години, яка діє вже тривалий час, але з винятками – дозволено виходити з дому на роботу, за покупками, до лікаря тощо.
Наразі у Словаччині з населенням 5,5 мільйонів осіб виявили вже 269 тисяч випадків коронавірусу, померли понад 5,5 тисяч людей.