Влада Словаччини обмірковує посилення комендантської години

В уряді Словаччині припускають подальше посилення вже запровадженої комендантської години для протидії поширенню коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Noviny з посиланням на міністра охорони здоров’я Словаччини Марека Крайчі.

"У країні вже діє комендантська година, і достатньо сувора, але у зв’язку зі значним поширенням британського штаму коронавірусу ситуація стає дуже тривожною попри всі заходи. Ми будемо радитися, що робити далі", - зазначив посадовець.

Як відомо, так звана цілодобова комендантська година у Словаччині діє вже тривалий час, але з низкою винятків – дозволено виходити з дому на роботу, за покупками, до лікаря тощо.

Керівник словацького МОЗ підкреслив, що чинні обмеження фактично не працюють, адже кількість госпіталізованих зростає. Тож він не виключив, що з 8 лютого у країні закриють усі підприємства та заклади, окрім критичної інфраструктури.

За словами міністра, один з варіантів, який розглядають в уряді, - дозволити виходити з дому тільки тим, хто заздалегідь надішле SMS-запит із зазначеною причиною та отримає «перепустку».

Крім того, для робочих поїздок між регіонами можуть вимагати тест на коронавірус. З несуттєвих причин пересування між регіонами вже заборонене.

Засідання урядової комісії з експертами з цього приводу заплановане на 2 лютого, а остаточне рішення ухвалять 3 лютого.

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Як повідомляв Укрінформ, наприкінці січня у Словаччині закінчили третій етап загальнонаціонального тестування на COVID-19, в рамках якого перевірили майже три мільйони громадян (загалом населення країни становить 5,5 млн осіб).