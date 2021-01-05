У Словаччині виявили «британський» штам коронавірусу

У Словаччині підтвердили зараження новим штамом коронавірусу, який уперше зафіксували торік у Великій Британії.

Про це заявив глава МОЗ Словаччини Марек Крайчий, повідомляє Укрінформ із посиланням на Expats.cz.

«Новий штам коронавірусу, який поширюється з півдня Англії, також підтверджений у Словаччині», - сказав Крайчий.

За його словами, «британський» штам уперше в країні виділили у зразках, узятих у людей в районі Михайлівців, що на сході Словаччини.

Глава МОЗ зазначив, що новий штам частіше зустрічається у людей до 60 років та інтенсивніше поширюється серед дітей.

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Крайчий наголосив, що у нового штаму на 70% вища заразність.

Як повідомлялося, раніше у Великій Британії виявлено новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01. Наразі новий штам зареєстровано вже у понад 30 країнах.