У Словаччині на коронавірус протестували пів країни

У Словаччині закінчили третій етап загальнонаціонального тестування на COVID-19, в рамках якого перевірили майже три мільйони громадян із загальної кількості населення країни в 5,5 мільйонів осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє dpa із посиланням на МОЗ Словаччини.

Зазначається, що з 18 по 26 січня швидкі тести зробили 2,95 млн словаків віком понад 10 років. Із них в 1,24% протестованих виявили позитивний результат.

Як оголошувалося, третій етап масового тестування у Словаччині був офіційно добровільним. Втім, згідно з новими правилами у країні, громадянам, які не змогли надати негативний тест на коронавірус або документ про хворобу в минулому, забороняється до 7 лютого як ходити на роботу, так і виходити на прогулянки чи пробіжки.

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У Словаччині 31 жовтня і 1 листопада минулого року проходив перший етап загальнонаціонального тестування. Воно було добровільним для громадян віком від 10 до 65 років. У першому етапі взяли участь 3,6 мільйона жителів країни. Другий етап тестування було проведено 7-8 листопада. У ньому взяли участь 2 мільйони словаків.

Водночас словацькі медичні асоціації та інші спільноти з охорони здоров'я розкритикували проведення загальнонаціональних тестів на здорових людях і назвали його неефективним використанням ресурсів системи охорони здоров'я, яка перебуває на межі краху.

Фото: TASR