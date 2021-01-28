Експерти ВООЗ після карантину можуть почати розслідування в Ухані

Команда міжнародних експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) готується розпочати розслідування походження COVID-19 в Ухані після виходу з карантину в четвер.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Група з 13 експертів прибула в Ухань 14 січня і готується завершити двотижневий карантин у четвер. Перебуваючи на карантині, фахівці проводили відеозустрічі з китайськими ученими, спілкувалися між собою.

До складу команди ВООЗ увійшли експерти з США, Австралії, Німеччини, Японії, Великої Британії, Росії, Нідерландів, Катару і В'єтнаму.

Зазначається, що експерти почнуть опитувати працівників науково-дослідних інститутів, лікарень та ринку морепродуктів, пов'язаних із початковим спалахом захворювання.

Їхні дослідження спиратимуться на дані китайських чиновників.

Як повідомляв Укрінформ, група експертів планувала прибути до Китаю на початку січня, але поїздку відклали, бо Пекін до того часу не надав дозволу на їх в'їзд.

5 січня директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус висловив розчарування у зв'язку з тим, що влада Китаю зволікає з наданням дозволу на приїзд міжнародної групи експертів.

Уперше коронавірус був виявлений у центральній частині китайського міста Ухань наприкінці 2019 року.

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У світі станом на ранок 28 січня зафіксовано понад 101,4 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 2,1 млн летальних, одужали вже понад 73,3 млн осіб.

Фото: Xinhua