COVAX почне перші поставки вакцини у лютому – ВООЗ

На період 2021-2022 років глобальна ініціатива COVAX зарезервувала для розподілу серед країн світу 2 млрд доз вакцин проти COVID-19.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус своєму зверненні до Парламентської асамблеї Ради Європи 27 січня.

«Ми очікуємо, що COVAX розпочне перші постачання вакцин наступного місяця», – заявив гендиректор ВООЗ.

Він нагадав, що у рамках глобальної ініціативи COVAX зарезервовано для поширення серед країн світу 2 млрд доз вакцин проти COVID-19 від п'яти виробників із можливістю поставити у 2021 році більше одного мільярд доз, а решту – упродовж 2022 року.

Гебреєсус додав, що нині у світі необхідно докласти спільних зусиль задля подолання логістичних і адміністративних перепон, які заважають ефективному та безпечному забезпеченню вакцинами.

Він особливо наголосив на наявних та потенційних ризиках щодо несправедливого розподілу вакцин і доступу до них, включаючи підвищення цін на препарати.

«Ми закликаємо усі країни, які мають двосторонні контракти і контролюють постачання вакцин, бути прозорими із COVAX щодо цих контрактів стосовно цін і строків постачання», – заявив генсек ВООЗ.

У світі з початку пандемії підтверджено майже 100,8 млн випадків зараження COVID-19, включаючи 2,1 млн летальних.