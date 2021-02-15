Українські туристи застрягли на Занзібарі через несправність літака

Близько 180 українських туристів застрягли на Занзібарі через несправність літака, дипломати вирішують з туроператором питання їхнього повернення на Батьківщину.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Твіттері речник МЗС Олег Ніколенко.

«Близько 180 українських туристів застрягли на Занзібарі. Зламався літак. МЗС та посольство в Кенії працюють з туроператором, щоб він забезпечив громадян належними умовами перебування на час затримки та якомога швидше вирішив питання їхнього повернення», - написав Ніколенко.