В Італії відкриють гірськолижні курорти

В Італії з середини лютого планують відкрити гірськолижні траси, які були закриті в листопаді минулого року через пандемію коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.

Зазначається, що відкриття курортів заплановано на 15 лютого. Втім, воно відбудеться лише в регіонах «жовтої» зони карантинних обмежень. Наразі такими визначено 15 із 20 регіонів Італії.

Очікується, що гірськолижні траси залишаться закритими у «помаранчевих» і «червоних» регіонах.

Деякі регіональні органи влади, повідомляє видання, наполягають на тому, щоб «помаранчеві» зони також мали змогу відкрити курорти із дотриманням належних запобіжних заходів, як-от обов'язкове використання захисних масок.

Рішення про дозвіл на відкриття схвально зустріли губернатори північноіталійських регіонів, які сильно постраждали від зупинки гірськолижного туризму.

Однак поки що невідомо, чи можливо буде охочим виїжджати за межі свого регіону, щоб відвідати відкриті гірськолижні курорти.

Уряд Італії також планує переглянути заборону на необов'язкові поїздки громадян між регіонами, яка діє до 15 лютого.

Як повідомлялося, станом на ранок 5 лютого у світі виявлено майже 105,5 млн випадків COVID-19, з них 2 294 523 – летальні.