Шотландія запроваджує карантин для мандрівників

Шотландія запровадить обов'язковий період ізоляції для мандрівників, але водночас сподівається розпочати процес пом'якшення карантинних обмежень у країні на початку березня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

"Я можу сьогодні підтвердити, що ми маємо намір запровадити вимогу карантину для всіх, хто прибуватиме до Шотландії, незалежно від того, з якої країни вони приїдуть", - сказала голова уряду країни Нікола Стерджен, виступаючи у шотландському парламенті.

Шотландія попросить уряд Великої Британії застосувати аналогічний підхід, щоб мінімізувати ризик потрапляння людей із хворобою COVID-19 до Шотландії через кордон з Англією та іншими частинами Великої Британії.

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Стерджен також сказала, що вона сподівається на поетапне повернення дітей до шкіл в Шотландії з 22 лютого та можливе поступове скасування карантинних обмежень з початку березня.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі виявлено 104 031 036 випадків зараження коронавірусом, померли 2 250 245 людей, одужали 75 867 883 особи.

Фото: AFP