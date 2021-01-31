Ватиканські музеї відкриваються для відвідувачів

Із 1 лютого відкриваються для відвідувачів усі музеї у Ватикані, які були закриті внаслідок погіршення епідеміологічної ситуації упродовж 88 днів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Vatican News.

«Це вже офіційно: Ватиканські музеї відчиняють свої двері для громадськості з понеділка, 1 лютого», – йдеться у повідомленні, поширеному музеєм, що підтверджує анонс, зроблений 14 січня директоркою Барбарою Яттою в інтерв’ю для Vatican News.

Уточнується, що після 88 днів закриття – від понеділка, 1 лютого 2021 року, знову можна оглянути ватиканські колекції щодня, від понеділка до суботи.

Водночас повідомляється, що для уникнення скупчень людей в рамках протидії зараженням необхідним є попередній запис, який можна зробити безпосередньо на сайті Ватиканських музеїв.

Ватиканські музеї в Римі відомі своїми художніми колекціями, які впродовж століть збирали Римські Папи. Експозицію щороку оглядають близько 4 млн відвідувачів.

Як повідомляв Укрінформ, уряд Італії вирішив послабити карантинні обмеження у низці регіонів.

У світі станом на ранок 31 січня зафіксовано 103 169 675 випадків зараження коронавірусом, із них - 2 230 297 летальних, одужали вже 74 819 916 осіб.