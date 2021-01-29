Картину Боттічеллі продали на Sotheby's за $92 мільйони

Картину італійського митця епохи Відродження Сандро Боттічеллі «Молодий чоловік з медальйоном» продали на онлайн-аукціоні Sotheby's за 92,2 млн дол.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у Твіттері аукціону Sotheby's.

Зазначається, що ця картина італійського генія, ймовірно написана у 1470-х-1480-х роках, встановила ціновий рекорд на будь-коли продані з-під молотка роботи Боттічеллі.

«Шедевр Сандро Боттічеллі «Молодий чоловік з медальйоном» - один із найвизначніших портретів будь-якого періоду в історії, що коли-небудь виставлявся на аукціоні, і визначна робота Флорентійського Відродження – продана за $92,2 млн», - йдеться в твіті.

#AuctionUpdate: Sandro Botticelli’s masterpiece Young Man Holding a Roundel, one of the most significant portraits of any period ever to appear at auction, and a defining work of the Florentine Renaissance achieves $92.2 million -- a new auction record for the artist pic.twitter.com/lqsdOC1gtX — Sotheby's (@Sothebys) January 28, 2021

Представники аукціону не назвали імені покупця картини.

«Молодий чоловік з медальйоном» був придбаний британським аристократом у 18 столітті. Далі його продали з аукціону приблизно за 1 млн дол.

Протягом останнього півстоліття картину орендували для експозиції декілька найбільших музеїв світу, включаючи Лондонську національну галерею та Метрополітен-музей у Нью-Йорку.