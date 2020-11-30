Копію завіси Львівської опери виставили на аукціоні Sotheby`s

Аукціон Sotheby`s виставив на продаж копію театральної завіси "Парнас" польського художника Генрика Семирадського, яка вже понад століття прикрашає Львівську оперу.

Про це повідомила пресслужба Львівської опери у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«За даними офіційного сайту аукціону Sotheby`s, на продаж виставлено унікальний мистецький артефакт - зменшену в масштабі копію театральної завіси "Парнас" польського художника Генрика Семирадського. Оцінена вартість сягає близько 600 тис. фунтів стерлінгів. Оригінал куртини вже понад 100 років зберігається у Львівській національній опері. Її розміри становлять 6х9 м. Її ж зменшена копія (91х147 см), яку виставили на аукціон вперше, була створена художником вже після написання повнорозмірної куртини», - йдеться в повідомлені.

Композиція є майже точною репродукцією першої версії. Вона є унікальним прикладом використання художником фототехніки під час виконання своїх робіт. Виконана олією на полотні.

Цікаві факти про львівську завісу "Парнас" можна буде дізнатися найближчим часом у виданні "Архітектура Львівської опери" Юрія Ямаша. А оглянути оригінал можна відвідавши Львівський оперний театр.

Як інформують на сайті аукціону, картина «Парнас» Генріка Семірадського датована 1900 роком і належить до приватної колекції. Вона зберігалася в європейській сім’ї понад століття та ніколи не була представлена на широкий загал. Вона є унікальним відкриттям для колекціонерів та істориків мистецтва.

Це версія, зменшена в розмірах, є останньою великою роботою художника та одна з найбільш знаменитих – завіса Оперного театру у Львові. Генрік Семірадський почав працювати над завісою у 1899 р., попередньо продемонструвавши свій талант до масштабних композицій завісою для Краківського оперного театру.

Фото: sothebys.com